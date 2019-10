Un domingo entre la injusticia y las montañas

El suplemento Séptimo Día trae este domingo 29 de noviembre tres informes que marcaron la semana. Se podrá leer un completo análisis del hueco en el que se ha metido la justicia boliviana y del que le cuesta salir. La corrupción, según analistas y autoridades, ha contaminado todo hasta la raíz.



Además, Roberto Navia cuenta cómo se vive entre pandillas en la periferia cruceña, cómo adolescentes y madres lidian contra el embrujo de los grupos juveniles.



Más allá de las fronteras está Mauricio Macri, el presidente electo de Argentina. El empresario y expresidente de Boca Juniors es visto por los analistas como un elemento que desestabilizará el bloque de izquierdas conformado por Chávez y que languidece con las crisis de Venezuela y Brasil y necesitará nuevos rostros cuando ya no esté Rafael Correa.



A la conquista del Kilimanjaro

A punto de cumplir 63 años, el alpinista paceño Bernardo Guarachi es el protagonista de Extra. El montañero no ha perdido su vitalidad.y se dispone a escalar el Kilimanjaro, la cumbre de África. Nos cuenta su reto de las siete cimas más altas del mundo.



Viajes: abuelos, alisten sus maletas

Te damos una guía completa de las ofertas turística que hay en el país para las personas de la tercera edad. Hay paquetes accesibles con destinos de gran belleza natural y adaptados a las necesidades del adulto mayor



Vida y Pareja

Las amistades son necesarias en el ámbito laboral, aunque se debe tener cuidado para que no influyan negativamente en el rendimiento y la productividad. Te damos algunas pautas para saber identificar dónde están los límites.