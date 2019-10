Seis cosas que tal vez no sabías del WhatsApp

Además de poder chatear con otra persona o en grupo, Whatsapp nos permite realizar llamadas, cambiar nuestra foto de perfil, saber si el receptor recibió tu mensaje con el doble check azul y varias otras opciones que quizás no lo sabías y te las dejamos a continuación.



1. Mensajes de difusión. Si deseamos comunicar una noticia o un dato a todos o algunos de nuestros contactos, aunque estén en grupos de chats diversos, Whatsapp posee una funcionalidad que nos permite hacerlo con facilidad. Basta con ir al menú y hacer click sobre "Nueva Difusión", escribir el mensaje, seleccionar los contactos y enviar.



2. Copias de seguridad en Google Drive. Si tienes la necesidad de cambiar de equipo o formatearlo, puedes instalar WhatsApp y restaurar todas tus conversaciones que tienes respaldado en Google Drive.



3. Retiran WhatsApp Plus. Los responsables de WhatsApp han comenzado a bloquear y cancelar cuentas de forma masiva a todo aquellos usuarios que utilicen versiones alternativas, cuyo máximo exponente es WhatsApp Plus. Así que mejor no intentarlo.



4. Emoticón del excremento para salvar vidas. La Asociación Española contra el Cáncer utiliza al famoso emoticón en una original campaña contra el cáncer de colon. La imagen recuerda que esta enfermedad afecta a hombres y mujeres y que, además, no presenta síntomas por lo que la detección temprana es fundamental.



5. Si cambias de teléfono, borra tu antigua cuenta. Si te aburres de la aplicación puedes borrar tu cuenta, de esta manera, tu antigua cuenta no les aparecerá a las personas que tengan tu número guardado y no te escribirán pensando en que tú todavía cuentas con el servicio.



6. Ocultar tus fotos a desconocidos. Si acaba de agregarte un nuevo contacto, el cual no sabes quién es, puedes evitar que un desconocido vea tu foto de perfil de WhatsApp. La opción está dentro del menú, donde es posible configurar quien puede ver tu foto de perfil y estado.