Bajan pulgar a requisitos para acceso a crédito

Con el objetivo de lograr la reglamentación del decreto que permite el desembolso de $us 150 millones para los pequeños productores, Luis Arce, ministro de Economía, presentó el perfil de lo que será la futura norma.



Arce aclaró que solo $us 100 millones irán al agro y que para acceder a un préstamo, los interesados deben presentar como garantía las boletas de compraventa de los agroindustriales, un aspecto que de acuerdo con Arce es clave para garantizar que el pequeño productor devolverá lo prestado.



Sin embargo, la mayoría de los representantes del sector hicieron conocer su rechazo, pues consideran que de esta manera quedan en manos de los mayoristas, por lo que les queda poco espacio para negociar.



Isidoro Barrientos, presidente de la Cámara Agropecuaria de los Pequeños Productores del Oriente Boliviano (Cappo), luego de la reunión sostuvo que el tema de las garantías es un punto que se debe mejorar, pues son pocos los pequeños productores que tienen trato con los agroindustriales.

“El ministro escuchó nuestro reclamo y se comprometió a buscar otras opciones”, indicó Barrientos.



Aclaración

Arce indicó que de los $us 150 millones, solo $us 100 millones serán destinados a los productores pequeños y medianos del país y los otros $us 50 millones serán invertidos en el mercado financiero con el objetivo de conseguir rentabilidad.

Desalojo

Durante el encuentro realizado en Kolping, el periodista de EL DEBER, llevaba grabando unos 30 minutos cuando se produjo un corte del equipo que proyectaba la información que brindaba el Gobierno. En ese momento, el ministro de Economía, Luis Arce notó su presencia y le preguntó si era de una radio, a lo que el comunicador indicó que trabaja para EL DEBER.



La autoridad señaló en tono de burla que todos en ese medio eran unos mentirosos.

Minutos después, Arce habló con Barrientos, que a su vez, lo hizo con un tercero que se acercó al periodista y le pidió que dejará el lugar