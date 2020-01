Bolivia alista diálogo con Chile para después del fallo

El verdadero diálogo con Chile por una salida al océano Pacífico se iniciará después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emita el fallo sobre la demanda marítima que instaló Bolivia en 2013. El escenario después de la sentencia de La Haya se prepara mediante ‘conductos regulares’ y se plantea involucrar a Perú en la negociación. Como respaldo, los expresidentes bolivianos definieron con el equipo jurídico un plan paralelo al litigio marítimo.

El canciller Fernando Huanacuni reveló a EL DEBER que se trabaja con Chile un escenario para después del fallo de La Haya y destacó el diálogo como el único mecanismo para resolver el centenario problema marítimo.

“Estamos conscientes de que después de la sentencia vamos a sentarnos a negociar; eso amerita la voluntad política de ambas partes, en eso estamos trabajando a través de los conductos regulares, en este caso diplomático, estamos trabajando permanentemente”, resaltó Huanacuni.

La mirada chilena

En Santiago esa posición es poco creíble. El diputado Jorge Tarud señaló que no existen conversaciones con Bolivia. “No conozco ningún contacto, creo que son especulaciones. Acá es un interés de Estado y no creo que haya negociaciones”, insistió.



Al respecto, el embajador chileno en misión especial ante la CIJ, Gabriel Gaspar, expresó a este medio que “al final de todo” el diálogo se ejecutará, pero en Chile, aunque adelantó que la soberanía no será negociable.

“Estamos siempre dispuestos a restablecer relaciones diplomáticas, sin condiciones. La vida continúa y los vecinos siempre estarán ahí”, remarcó el embajador Gaspar.

Bolivia demandó a Chile ante la CIJ en abril de 2013 para que declare que Santiago tiene la obligación de negociar una salida al mar sobre la base de los compromisos que asumió a lo largo de la historia en diversos escenarios de conversación. En lo jurídico, esta figura se denomina derechos expectaticios.

Sobre el tema, el agente boliviano ante la CIJ, Eduardo Rodríguez Veltzé, en contacto con este medio, consideró que es “indispensable” diseñar y fortalecer la política exterior boliviana que favorezca la negociación con los vecinos.



“Independientemente del resultado, es indispensable diseñar una política exterior que favorezca las mejores relaciones con todos nuestros vecinos, sin excepción; los procesos de integración regional y rumbos definidos frente a los nuevos escenarios mundiales, todo ello junto al fortalecimiento de la diplomacia y el servicio exterior”, destacó Rodríguez Veltzé.



Entrega de la réplica

El martes 21 Bolivia presentará su réplica a la contramemoria entregada por Chile. El vecino país tiene hasta el 21 de septiembre de este año para introducir su dúplica. El canciller Huanacuni calculó que la CIJ emita el fallo del caso en marzo de 2018, luego de conocer la etapa oral.



El presidente del Senado, José Gonzales, pidió unidad a las fuerzas políticas y ciudadanas del país y remarcó a Santiago que la ‘única solución’ al conflicto es sentarse a negociar.

“Todos piden diálogo para resolver este y otros problemas con Chile. El asunto marítimo no es el único, hay varios casos. Al final del juicio igual nos tenemos que sentar a negociar, y tenemos que gestionar un espacio soberano a favor de Bolivia”, dijo Gonzales.



Huanacuni junto al ministro de Justicia, Héctor Arce, y la presidenta de Diputados. Gabriela Montaño, viajaron a La Haya para acompañar a Rodríguez Veltzé a entregar la réplica a la Corte Internacional de Justicia