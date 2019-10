Diez razones para salir con alguien que corre

Conoce alguna de las tantas razones que hay para salir con una persona que ama correr, realizada por la página berunnermyfriend. Pues ellas, o ellos, serán una de las mejores decisiones de tu vida. No te arrepentirás.



1. Vas a conocer que los fines de semana tienen mañana.

Un runner madruga los fines de semana incluso más que los días de trabajo para hacer sus distancias largas. Déjalo ir, abre los ojos cuando se levanta y pídele que te dé un beso antes de salir. Si a un runner le dejas hacer lo que más le gusta estará dispuesto a todo.



2. Vas a entender lo que es “salir sólo un rato”.

Normalmente el runner ya tiene planes para la mañana siguiente. Así que no existen frases como “me termino esta copa y nos vamos”, ni “me quedaré un rato más”.



3. Es difícil discutir con un runner.

He aquí un secreto: si tienen una pequeña discusión, pregúntale por su próxima carrera y lograrás desviar su atención rápidamente. También puedes sugerirle que salga a correr, pues cuando vuelva estará con un subidón endorfínico que lo único que querrá es tenerte a su lado.



4. Se acabó tener que pensar en un regalo.

Da igual lo que compres, el regalo debe ser algo que use en sus entrenamientos. Sea lo que sea le va a gustar y lo utilizará sumamente agradecido.



5. Vas a viajar.

El runner viaja y viaja mucho, así que, anima a tu pareja a que salga a entrenar, ya que su motivación probablemente sea tu escapada hacia algún lugar que no conozcas.



6. Podrás tener tu espacio.

Para los que practican running correr significa tener un momento para hacer lo que más les gusta. Comprenderán que su pareja también necesita su espacio y su tiempo para hacer otras cosas.



7. Un runner se ilusiona como un niño.

Vive la ilusión de sus logros, sus objetivos, sus entrenamientos, sus pequeñas victorias. ¡Ojo! solo es la ilusión de niño, porque un runner es un adulto responsable con objetivos claros y con un sentido de la responsabilidad en ocasiones demasiado desarrollado.



8. Te va a enseñar a cuidarte.

El estilo de vida de un runner es muy saludable, así que te hará cuidar tus comidas y, aunque no te pedirá que vayas a entrenar con él, tu runner te animará a hacer ejercicio físico. Hazle caso, se sentirá importante creándote un plan de entrenamiento personalizado para ti. Déjate guiar por él, o ella, aunque no corras y sólo te limites a caminar.



9. Para un/una runner todo es posible.

Déjate llevar por su energía vital. Un runner entrena con frío, viento, lluvia o nieve. Un runner va al gimnasio y entrena a pesar de haber tenido un duro día de trabajo, saca horas de donde no las hay para correr. Con tu runner vas a entender por fin que todo es posible si tienes ganas. La energía vital de un/una runner está fuera de lo común, los/las runner son felices, corren para generarse un subidón de endorfinas y vuelven con energía, vitalidad y alegría. Déjate contagiar por su felicidad.



10. Un corredor está siempre en forma.

?La persona que entrena a diario y hace ejercicios de fuerza logra un cuerpo duro, sin barriga y su ropa le sienta sorprendentemente bien. Puedes sentir con orgullo que tu pareja es runner y no sólo eso, tendrás un auténtico dios del sexo.