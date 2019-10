Hijo de Bachelet publica su patrimonio tras la polémica por un crédito

Sebastián Dávalos, hijo mayor de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, hizo público este miércoles su declaración de patrimonio e intereses, poco después de que se conociera un polémico negocio inmobiliario en el que participó su esposa, Natalia Compagnon.



Según esta declaración, Dávalos posee un patrimonio de 250.000 dólares, reflejados en una casa ubicada en el municipio santiaguino de La Reina, una parcela en un condominio de Algarrobo (un balneario del litoral central), un solar en el municipio de Melipilla y acciones en los grandes almacenes La Polar.



Además, tiene participación en tres sociedades, una de las cuales fue disuelta en julio del pasado año. Sin embargo, el hijo mayor de Bachelet no declara el patrimonio que tiene en las mismas, toda vez que esta información es voluntaria.



Dávalos tiene una deuda familiar



Sebastián Dávalos -quien como director sociocultural de La Moneda no percibe retribución alguna- tiene contratado un préstamo inmobiliario por valor de 4.500 unidades de fomento (unos 177.000 dólares) y una deuda familiar por 30 millones de pesos (48.000 dólares).



Crédito de la esposa de Dávalos



La esposa de Dávalos, Natalia Compagnon, es socia al 50 % de la empresa Caval Limitada, que el 16 de diciembre de 2013, un día después del triunfo de Bachelet en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, obtuvo un crédito por valor de 6.500 millones de pesos (unos 10,3 millones de dólares) para la adquisición de unos terrenos.



Dichos terrenos están a la espera de ser recalificados para su uso como suelo urbano, lo cual multiplicaría por diez su valor, aunque la decisión aún no ha sido adoptada por las autoridades municipales.



La oposición de derechas, varios de cuyos representantes estos días han declarado como imputados en un caso de financiación irregular del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), ha pedido que la operación financiera sea investigada y estudia la posibilidad de presentar una denuncia ante el ministerio público.