Exportadores piden reajustes para forjar la competitividad

El comercio exterior cierra el 2016 con cifras rojas y va camino a superar los $us 1.000 millones de déficit. A raíz de ello y con miras a frenar la desaceleración económica, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) sugirió al Gobierno un cambio en la política económica que contemple la libre exportación de los grandes excedentes que se genera en diferentes sectores, uso de la biotecnología, profundizar acuerdos comerciales por ejemplo con EEUU y Reino Unido, flexibilizar el tipo de cambio, etc.



La sugerencia fue formulada ayer por el presidente del IBCE, Antonio Rocha y el gerente general de la institución, Gary Rodríguez durante el balance negativo de la presente gestión. Es que las ventas externas del país llegarán a $us 7.000 millones mientras que las importaciones ascenderán los $us 8.000 millones. El desbalance volvió después de 11 años consecutivos de superávit.



Rocha enfatizó que el 2017 ofrece un panorama incierto y dependiente de las determinaciones que el nuevo presidente de EEUU Donald Trump y su equipo puedan tomar, asimismo de cómo se resuelva la salida de Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) y de las políticas en China.



“Que Bolivia pase de la desaceleración a la recuperación económica, en un escenario internacional complicado, dependerá de las políticas públicas. En el comercio exterior no hay secretos, si queremos tener éxito, hay que bajar costos y mejorar la productividad empresarial, dijo Rocha.

Para el IBCE, es posible salir del bache actual impulsando las exportaciones no tradicionales para dejar de depender de los recursos extractivos y no renovables.

Cadex pide cambio de timón

El presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex) Wilfredo Rojo afirmó que la crítica situación obedece a las restricciones gubernamentales de fijar cupos a las exportaciones, la no flexibilización del tipo de cambio y la falta de incentivos a la inversión nacional y extranjera.



Pronosticó que en 2017 se tendrá una menor exportación de soya y otros productos. En ese escenario sugirió crear un ministerio de exportaciones y menos trabas para el sector exportador.

“Necesitamos un cambio de timón en cuanto a las políti-

cas de desarrollo comercial en el país. No hay incentivos”, dijo el ejecutivo.



Inyección de recursos

En criterio del presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Fernando Cáceres, el Estado tiene capacidad para inyectar más recursos a la economía nacional y acelerar el desarrollo de las fuerzas productivas del país.



“Tenemos recursos para inyectar a nuestra economía todavía, pero esos recursos, si se van a destinar a inyecciones, tienen que estar asignadas a inversiones que generen rentabilidad, es muy importante para la actividad económica y social", dijo Cáceres.



De esa manera, Cáceres consideró que el Gobierno debe tomar las medidas necesarias para generar nuevas oportunidades de inversión y crecimiento industrial.



Subrayó que el país tiene un margen para endeudarse, puesto que las reservas internacionales del Estado ($us 10.353 millones) representan más del 31% del Producto Interno Bruto, uno de los mejores de la región.



El viceministro de Presupuesto, Jaime Durán dijo el martes que pese a los embates externos, la economía creció y se proyecta un crecimiento de 4,8% el 2017