... cara a cara

_Ahora los une la repostulación. Percy Fernández y Evo Morales hace rato que se llevan bien y no desperdician oportunidad para elogiarse. El alcalde cruceño acaba de expresar que si el MAS consigue la habilitación para una nueva reelección de autoridades, él no dudará en postularse nuevamente. Y de paso ya identificó claramente a sus adversarios del futuro: los demócratas. “Gánenme carajo...” expresó en una entrevista con la Red Uno. Ya el partido liderado por Rubén Costas anticipó que luchará por ganar el sillón municipal en las próximas elecciones. A tres años de que se vuelva a las urnas para elegir autoridades nacionales, departamentales y locales no hay duda que despierta el morbo político la posibilidad de ver a un Percy vs. Rubén por la Alcaldía, más si el gobernador desechó buscar la reelección.

_A festejar, pero sin desenfreno es la recomendación que hizo el viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio, al anunciar el plan policial Tucuy Ricuy (todo se ve) para la fiesta de Año Nuevo. Se movilizarán 3.000 efectivos policiales en todo el país para garantizar la seguridad. Entre las recomendaciones más importantes a la ciudadanía y a los comerciantes está que no porten grandes cantidades de dinero, que no cuenten dinero en público, que no dejen el vehículo abandonado alrededor de los mercados y que no se excedan con el consumo de bebidas alcohólicas.

_El fútbol siente el poder de China. El crack Carlos Tevez acaba de sumarse a la liga china por la escandalosa suma salarial de $us 40 millones por año. El representante de Cristiano Ronaldo reveló que ofertaron al Real Madrid $us 300 millones por el goleador, quien cobraría $us 100 millones anuales. Es verdad que el fútbol es pasional y rompe todos los moldes financieros, incluyendo países comunistas.