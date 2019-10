El festival de teatro hará un homenaje a Araúz

El X Festival Internacional de Teatro de Santa Cruz de la Sierra (FitCruz), hará un homenaje el viernes, a las 20:00, a uno de los principales gestores culturales de la ciudad, Marcelo Araúz.



“Todo el mundo conoce que Araúz es el gestor cultural más grande que tiene Santa Cruz y de los más importantes del país. Es un mecenas de la cultura, su apoyo en formación y capacitación a los grupos artísticos y a diferentes artistas en Bolivia es incalculable”, indicó Bolívar Carvalho, vicepresidente de la Asociación Pro Arte y Cultura (APaC).



El elenco oficial de la Casa de la Cultura, la gestión como director de APAC, la creación del Instituto de Bellas Artes, la creación de la Escuela Nacional de Teatro, la creación de la Orquesta Sinfónica juvenil, y el Festival Internacional de Teatro y de Música Barroca son algunos de los proyectos en los que Arauz ha sido principal gestor e impulsor.



"Don Marcelo", como lo conocen en la capital cruceña, ya fue reconocido con algunos premios como ser el Premio Príncipe Claus de Holanda en 2002. El 2003 recibió uno de los premios más importantes de Bolivia, la Orden del Cóndor de los Andes.



“Me siento contento, por recibir este reconocimiento de la gente del teatro, de este festival tan prestigioso, se siente muy bien que los amigos se acuerden de uno”, indicó en entrevista exclusiva con ANF.



Artistas y gestores sobre Marcelo Arauz



Ariel Muñoz, actor y director de Chakana Teatro: “Marcelo Araúz ha hecho camino en la gestión cultural boliviana, desde su gran calidad humana ha formado, sembrado e inspirado a gestores y artistas; En sus gestiones se ha homenajeado a muchos grandes. Por lo que creo que cada gran gestión cultural, cada obra artística hecha desde esta misma calidad humana que hagamos es un homenaje a su persona”



Oscar Soza, fundador y gestor de ARTErias Urbanas: “Aunque somos dos generaciones muy distanciadas y dos ondas super diferentes, escuchamos de nuestros maestros que Don marcelo prácticamente salvó la casa de la cultura. No tuvimos tanto contacto con el pero está muy presente en el imaginario de todos los artistas cruceños del que nosotros venimos”



Fred Nuñez, director audiovisual y actor de teatro: “Es esa fuerza invisible de la cultura nacional, digo invisible, porque vos vas a un lugar y ahí tuvo que ver algo marcelo aunque casi siempre no figura. Entonces es una fuerza que está detrás. Ha puesto sus hombros nobles para cargar esa mochila que a veces es bastante pesada, este carro pesado y difícil de jalar, quien estuvo ahí? Marcelo Arauz. Hay mucho que agradecerle, es una vela que parece que se apaga, pero sigue encendida.”



Ru Alviri, actor de teatro: “Marcelo es un tipo que ha trabajado por la cultura desinteresadamente. Nunca se negaba a ayudar, cuando no habían espacios para los talleres de teatro él ofrecía el patio o algún salón de su casa con tal de que no se perdiera las clases. Ha llegado a ser padrino de equipo de futbol de la Escuela Nacional de Teatro. Es un tipo amable y que si bien ahora está ya alejado de la movida cultural es alguien que no se puede olvidar ya que es un referente del ámbito cultural cruceño”.





Alejandro Colanzi, político y abogado cruceño: "Marcelo ayudó a sentar las bases de un importante golpe de timon en favor de lo cultural. Su formaciòn y su capacidad economica contribuyeron de sobremanera. Constiuyò el salto cualitativo que Santa Cruz exigía".





Maggy Talavera, periodista: "Marcelo Arauz tiene todos los atributos para ser considerado un elfo o un sabio, un ser superior que le dio a Santa Cruz el honor de ser su cuna y al que ningún logro ni aplausos le hacen perder uno de sus dones más extraordinarios: la sencillez. Quienes le conocen y saben qué ha hecho por la cultura –no digo solo cruceña, sino universal-, pueden dar fe de que no exagero. Su aporte no se limita solo a la consolidación de las Misiones de Chiquitos como Patrimonio Cultural de la Humanidad, así como de los dos festivales internacionales más importantes hoy en Bolivia (el de Teatro y el de Música Barroca), sino también al aliento y promoción de nuevos talentos en todas las artes, desde hace ya más de treinta años".



Luis Bredow, actor: "Los teatristas de Bolivia sentimos un profundo agradecimiento hacia Marcelo Araúz porque él abrió Bolivia al teatro del mundo, rompiendo el aislamiento en que trabajábamos. Marcelo es un gran diplomático del arte pues logró alentar a los teatristas a buscar calidad para merecer participar en el Festival Internacional de Teatro de Santa Cruz. Además de promover el arte, Marcelo promueve ciudadanía pues no cesa de convencer a los habitantes de su ciudad a juntar sus voluntades y recursos para promover las artes a través de la Asociación Pro Arte y Cultura, que es un ejemplo de sociedad civil organizada".