Ahora Gobierno dice que Tezanos debe responder por la muerte de Illanes

Después de un mes y diez días de que el viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, fuera –según palabras del ministro de Gobierno, Carlos Romero- “brutalmente asesinado”, la investigación sigue abierta y aún no se determinan las responsabilidades de este hecho criminal. Lo último es que el ministro de Gobierno pidió al defensor del Pueblo, David Tezanos, dar cuentas al respecto.



Romero aseguró: "El 25 de agosto pedimos al Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, su intervención en el secuestro del viceministro Illanes. Seguramente tendrá que responder por lo que hizo o no hizo ese día", según cita la agencia estatal de noticias ABI.



En otras palabras, cree que la Defensoría del Pueblo tiene que responder por su actuación en el bloqueo de los cooperativistas, el secuestro, la tortura y asesinato del exviceministro de Régimen Interior.



De forma previa a estas declaraciones, Tezanos había asegurado en su informe ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que en el conflicto entre mineros cooperativistas y el Gobierno, se habían se empleado armas de fuego y que la Policía debía responder por ello .



"De acuerdo con las guías del manual de Naciones Unidas en el caso de conflictividad es un alto deber y menester cuidar las estrategias , en lo que la organización recomienda que haya un negociador", remarcó en esa ocasión Tezanos a lo que Romero respondió este miércoles, que el Defensor del Pueblo fue una de las primeras autoridades a las que se comunicó sobre la situación de Illanes.



El ministro de Gobierno también aseguró , siempre según ABI, que en todos los escenarios demostrará que las fuerzas del orden no incumplieron sus deberes, que se instruyó el repliegue sin perder contacto visual del área del secuestro.



Ratificó que cumplieron con el protocolo de Naciones Unidas que establece que cuando se toma conocimiento de un rehén, lo primero que se debe hacer es cancelar operaciones y adoptar la posición estática, sin perder contacto visual del o rehenes por razones de protección .



Illanes fue tomado como rehén por mineros cooperativistas, que estaban enfrentados con el Gobierno, en Panduro. Posteriormente, el 26 de agosto apareció su cuerpo con signos de violencia y el vehículo en el que había ingresado a esa región de La Paz, incendiado.