No hallan al padre de niño encadenado

Hasta ayer, la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia de Montero y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) no habían podido dar con el paradero del comerciante E.A.Ch. V. (31), acusado por la presunta comisión del delito de violencia familiar doméstica en contra de su hijo de nueve años de edad.

A las 18:30 del domingo, el menor fue encontrado encadenado a un poste de alumbrado público en el área de parqueo de vehículos de los clientes del Hipermaxi, ubicado en la zona norte de la ciudad de Montero, donde supuestamente su padre lo había dejado para que cuide los motorizados y pueda ganarse unos pesos.

Voz de alerta

Un funcionario de la empresa, que no quiso identificarse, contó que fue una maestra la que dio la voz de alerta sobre la situación del menor. “Hay un niño, que es alumno de mi escuela, que está encadenado en el parqueo”, habría dicho la docente. Rápidamente se denunció el hecho a la Policía, que se constituyó en el lugar para rescatar al infante y posteriormente entregarlo a la Defensoría y derivar el caso a la Felcv.



Los testigos del hecho cuestionaron el castigo al que fue sometido el menor y pidie-

ron que la justicia le siente la mano al padre abusivo, dijo

el funcionario.



Inmediatamente efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv)

se movilizaron para dar con el paradero del denunciado; sin embargo, según se conoció, hasta anoche no se lo había encontrado.

Problemas de conducta

Abel Mallcu, asesor legal de la Defensoría, indicó que el menor fue puesto bajo protección y que se abrió una denuncia por violencia intrafamiliar, ahora resta dar con el paradero del padre para sentarlo frente al juez, afirmó el funcionario.



“El niño tenía situación de calle, constantemente se salía de su casa sin el permiso del padre a cuidar autos, pero eso no justifica que se lo castigue de esa manera, maltratándolo física y sicológicamente”, dijo Mallcu al dar a conocer que ya existían antecedentes de conducta del muchacho.

El menor de nueve años, junto a sus dos hermanos, de siete y de tres, estaban bajo la tutela de su padre, que salía de su casa a trabajar todos los días; la madre no pudo lidiar con el menor porque no le obedecía, según se conoció.