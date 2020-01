Gobierno relaciona fotos de Zapata a un 'complot'

El Gobierno central atribuye la sensual sesión fotográfica de Gabriela Zapata, exnovia de Evo Morales, a parte del "complot" que se encara con el fin de desgastar y menoscabar la imagen del primer mandatario, según el ministro de Autonomías, Hugo Siles.



"Si hay fotografías, la familia las envía, sigue siendo parte de esta conspiración, de este complot, de esta telenovela, como muchos hemos definido esto. Primero es una cosa, luego otra y ahora hay estas fotografías", aseveró la autoridad a medios de comunicación.



Anoche la familia de la exgerente de la empresa China CAMC, detenida en una cárcel desde el 28 de febrero, filtró 13 imágenes de la mujer en una sesión fotográfica con poca ropa y rodeada de lujos. La "tía" de Zapata, Pilar Guzmán, dijo que ella autorizó la divulgación.



"Buscan seguir generando el show, el espectáculo y es lamentable, lamentable. Como Gobierno tenemos cosas más importantes a las que referirnos que una ciudadana con poca ropa", agregó Siles, negando el envío de esas imágenes a algunos ministros.



Al respecto, Eduardo León, uno de los abogados de la empresaria, dijo no haber visto las imágenes y señaló que eso busca debilitar la defensa jurídica de la expareja del presidente. Sin embargo, no supo explicar porqué la misma familia difundió las fotografías.



"Me han comentado, pero no he visto siquiera las fotos, me han hablado del asunto, pero nosotros estamos ocupados en el tema jurídico. La verdad que esto sigue siendo parte de una guerra inmoral para menoscabar la defensa (...) Yo no creo que ella pueda difundir estas publicaciones, las desconozco. Es un tema más de Playboy que de otra cosa", aseveró el profesional.