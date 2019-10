Samuel dice que "colgar a Evo" era una metáfora

El jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, afirmó que el comentario sobre que "escuchó decir que llegarían al punto de colgar a Evo Morales como a Gualberto Villarroel", simplemente fue una metáfora y no un intento de magnicidio, como denunció el Gobierno.



"Lo que yo comenté hace tres años es que fui a una reunión en la ciudad de El Alto, donde habían varios sectores sociales y que en esa reunión había molestia con el Gobierno y que uno de los dirigentes, en sentido metafórico, dijo que si sigue así este Gobierno, le va a pasar lo mismo que al Gobierno de Villarroel, por eso yo lo comenté públicamente", explicó el opositor en declaraciones recogidas por la agencia ABI.



Además, Doria Medina sostuvo que "el Gobierno nunca entendió el mensaje que le estaba mandando la ciudad de El Alto y por esa razón ha tenido el resultado que ha tenido el domingo", agregó.



Durante la pasada jornada, la ministra de Comunicación, Marianela Paco, acusó al político opositor de conspirar contra el presidente Evo Morales por no haber denunciado los supuestos dichos que escuchó sobre intentos de colgarlo como al expresidente Gualberto Villarroel, en declaraciones en 2012.



"¿Por qué Doria Medina, que conocía de estas manifestaciones conspiradoras en contra del presidente Evo Morales, presidente de todos los bolivianos, no lo ha denunciado ante las instancias competentes como el Ministerio Público?", increpó la autoridad, a tiempo de asegurar que Doria Medina cometió los delitos de conspiración, instigación al magnicidio, encubrimiento y apología del delito.