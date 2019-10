Mineros piden una auditoría en Huanuni

La falta de transparencia en el uso de los recursos en la Empresa Minera Huanuni (EMH) y el excesivo gasto en maquinarias que no se adecuaron a la actividad, son algunas de las razones expuestas por la dirigencia sindical para solicitar una auditoría técnica y económica de las gestiones comprendidas entre el 2010 al 2014.



El secretario general del Sindicato de Trabajadores Mineros de Huanuni, Richard Callisaya, dijo que el reciente desembolso de $us 36 millones por parte del Gobierno para la reactivación de la empresa estatal es importante para invertir en la ampliación de las áreas de explotación, pero no suficiente para garantizar la sostenibilidad de la minera.



"Lamentablemente hemos venido denunciado que las administraciones que han pasado por Huanuni no han sabido administrar los recursos, han comprado maquinaria a la que no le dan el uso, y para generar condiciones hemos pedido las auditorías correspondientes porque no se ha manejado el dinero de Huanuni de manera transparente en las anteriores gestiones", señaló.



Callisaya dijo que en la EMH se compraron volquetas por más de $us 2 y $us 3 millones que incluso no entran a la bocamina. "Eso ya es un mal uso de los recursos, por esa misma razón es que hemos pedido auditoría a las gestiones del 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014", indicó.



Inversiones millonarias

Las inversiones millonarias en la Empresa Minera Huanuni -dijo el dirigente- deben ser explicadas, más aún cuando no cuentan con especificaciones técnicas, porque hubo una muy mala administración.



El nuevo ingenio de Huanuni tuvo un costo de $us 50,3 millones con capacidad de producción de 3.000 toneladas al día, lo cual aún no se alcanzó. "Las volquetas son alemanas, creo que lo único chino que tenemos es el ingenio, pero aun no podemos decir que funcione bien”, remarcó Callisaya.



El dique de colas o depósito de aguas mineralizadas tuvo una inversión en su primera fase de Bs 112 millones, y se prevé que operará desde febrero de 2017, al igual que el ingenio que no contaba con agua. También se invirtió $us 7 millones en la construcción de la subestación central de electricidad.



Calisaya sostuvo que la minera de Huanuni depende mucho de la cotización del precio del estaño en el mercado internacional, pues una disminución de dos puntos en la cotización implica la pérdida de $us 3 millones anuales



El dirigente dejó en claro que la reducción de personal que llega a 3.850 trabajadores mineros no está en discusión, y no lo estará. "Sí Huanuni se vio en momentos difíciles fue por una mala administración y no por culpa de los trabajadores", puntualizó.