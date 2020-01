Exministro de Correa implicado en millonario caso de corrupción

El Gobierno de Ecuador vinculó este miércoles a su exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja en supuestos hechos de corrupción detectados en una investigación sobre acciones ilícitas en la petrolera estatal Petroecuador.



El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, en una rueda de prensa, dijo que, tras procesar información sobre los llamados papeles de Panamá, se detectó una transferencia irregular de un millón de dólares a cuentas de Pareja.



En este caso también está investigado y detenido el exgerente de Petroecuador Alex Bravo, quien, según la investigación, habría recibido unos 12 millones de dólares en sus cuentas en paraísos fiscales.



Además, Mera dijo que Pareja puede tener otras cuentas en entidades financieras "off shore", por lo que pidió a las autoridades judiciales que ordenen la prisión preventiva (con fines de investigación) y la incautación de bienes dentro y fuera del país del investigado.



Mera indicó que han sido abiertos otros procesos judiciales en el exterior, aunque no ofreció detalles de ellos.



"Traición al Gobierno"



"Nos parece grave, considero una traición al Gobierno, una traición al Presidente de la República (Rafael Correa) y he pedido no solo la prisión sino el embargo de las cuentas", señaló Mera tras asegurar que en el supuesto entorno de corrupción en Petroecuador también tienen relación sectores privados.



"Hubo entorno a la Refinería de Esmeraldas (administrada por Petroecuador) una red de corrupción iniciada por grupos privados.



Aquí hay una enorme corrupción privada, personas con nombre y apellido que han corrompido a funcionarios públicos", aseguró Mera.



El vicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, que también participó en la rueda de prensa, indicó que, tras las investigaciones efectuadas en el caso, se puede determinar la existencia de una red de corrupción al interior de Petroecuador, con vínculos con sectores privados.

"Nos traicionaron y traicionaron a todo el pueblo ecuatoriano.

Corresponde pedir disculpas a nuestro pueblo y ratificamos que continuaremos con la búsqueda de autores, cómplices y encubridores en donde estén", afirmó el vicepresidente.



Bravo y Pareja ya habían sido mencionados el pasado 6 de mayo por el legislador Fausto Cayambe en un informe sobre supuestas implicaciones en Ecuador por los llamados papeles de Panamá.



Según el legislador del oficialismo, su investigación formaba parte de una mayor investigación que podría salpicar a políticos, banqueros, empresarios y hasta a exfuncionarios del Gobierno.