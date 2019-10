Ausentismo anularía el referéndum autonómico

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), José Luis Exeni, afirmó que un alto nivel de ausentismo de la población a las urnas el 20 de septiembre dejaría nulo el proceso de referéndum autonómico que se lleva adelante en el país.



"Para que un referéndum sea válido, tiene que haber un porcentaje de participación superior al 50 por ciento más uno (...) Podría ocurrir que el porcentaje de participación sea menor al 50 por ciento. Segunda condición, para que ese referéndum sea válido, el porcentaje de votos válidos debe ser superior a los blancos y nulos", señaló el vocal.



Sobre el primer caso, la autoridad aseveró que votar por el "sí", por el "no" o en blanco son las opciones democráticas; no así el que se registre votos nulos, debido a que constituye la anulación del derecho al voto.



"Dado los altos niveles de participación que tenemos en el país, del 70, 80 o 90 %, y además, considerando que el voto es obligatorio, consideramos que vamos a tener ese porcentaje (mayor al 50 %) de participación", agregó.



Exeni señaló que como Tribunal Electoral no están realizando por ahora una campaña sobre las formas del voto y garantizó que todas las autoridades tienen la libertad de difundir los estatutos o cartas orgánicas, pero sin hacer campaña por alguna de las dos opciones.



Durante las últimas elecciones nacionales, acudieron a votar alrededor de 5.302.393, de los 5.973.901 habilitados. El nivel de ausentismo superó el 10 por ciento, más que el seis por ciento registrado cinco años antes.