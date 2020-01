Mora alta y 4% de aumento hacen quebrar un colegio

El pago del doble aguinaldo entre las gestiones 2013 y 2015, sumado a la mora, entre 25 y 30%, de los padres que no terminan de cancelar las mensualidades, y el 4% del incremento de las pensiones aprobado por el Gobierno, fueron las causas para que se inicie una serie de quiebras de colegios particulares en Santa Cruz. En la capital cruceña en 2017 no funcionará más el Colegio Integral Iberoamericano, el cual estaba vigente desde 2000.



Según datos de la Asociación Departamental de Colegios Particulares (Adecop), que representa a 63 de los 200 que funcionan en el departamento, hay otros dos establecimientos que están con números rojos, pero para este 2017 esperan mejorar.

La presidenta de Adecop, Carmela Quiroz, manifestó que si esos dos colegios han iniciado inscripciones tienen la obligación de funcionar hasta el 30 de noviembre, cuando termine el año lectivo.



“El Iberoamericano ha cerrado sus puertas, para no perjudicar a sus alumnos el año pasado, ni bien concluyeron las clases, entregaron las libretas; este año no abrió inscripciones. Todo ha sido por la crisis económica que atraviesan los colegios privados, a los que no les alcanza el incremento del 4%”, anotó Quiroz.



En el referido colegio Rubert Roca, encargado de refacción, aseguró que el cierre es solo por este año. “Hemos explicado a los 380 alumnos que había en 2016 que se agregará un piso encima de la cancha, además hay la intención de abrir el turno de la noche para 2018”, agregó.



Denuncias

La semana pasada fueron denunciados tres colegios por incumplir ese incremento, se habla del 6,5%, lo que obligó a la Dirección Departamental de Educación (DDE) a instruir a los directores distritales que envíen notas de advertencia.



“De comprobarse, la multa económica es del 100% de sus haberes, y de persistir puede darse la clausura del establecimiento”, dijo Salomón Morales, responsable de la DDE.

Además, Morales inauguró ayer el proceso de planificación y organización de la gestión escolar, que se inicia el 6 de febrero; y para este año quieren implementar los proyectos socioproductivos