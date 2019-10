ABC habilita puente metálico solo para vehículos livianos

A 17 días del colapso del puente San Pedrito, en el trópico cochabambino, a 128 km de la ciudad del valle, ayer, a partir de las 14:00, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) logró habilitar un puente metálico provisional en la zona para el paso de los vehículos livianos con un máximo de 8 toneladas.



La estructura tiene como base varios tablones de madera, de un largo de 18 metros y un solo carril, razón por la que la Asociación de Mantenimiento Vial (AMVI), la ABC, la Policía y el Ejército instruyeron un "paso controlado" de los motorizados. Tras la habilitación del puente, una caravana de vehículos (aproximadamente un centenar) comenzó a desplazarse tanto a la ciudad de Cochabamba como a Santa Cruz.



Trufis, vagonetas, camionetas, unidades con hasta 20 pasajeros y motos comenzaron a circular por el puente sin ningún problema. No obstante, tienen que esperar su turno (entre 20 y 30 minutos) para pasar el lugar.

"Solo se puede transitar en un carril, es decir, primero se da paso a los que vienen de Cochabamba y luego los del otro lado. Aquí no puede haber circulación de ambos lados, por la topografía de la zona, por lo tanto hay restricciones. La infraestructura mide 18 metros de largo y 2,50 de ancho", sintetizó el responsable de la obra, Bernardo Pérez.



Empero, el ingeniero expresó su preocupación por la presión social del transporte pesado, pues exigen la habilitación inmediata de otro paso por el lugar para los camiones y flotas. Para tal efecto, informó de que se decidió hacer un nuevo desvío a unos 30 metros.



"Estamos haciendo un badén con material granular pedroso a fin de intentar bajar la pendiente y hacer que los buses de 40 pasajeros y camiones interdepartamentales puedan circular. Estimamos que en unos cinco días más estará lista la obra", agregó Pérez.

Por su lado, Javier Santibáñez, director nacional de Transporte, pidió a los camioneros de Chapare no ejercer presión para ejecutar otro paso en el área. "Ellos quieren hacer paro, pero le hemos dicho que no pueden perjudicar, no obstante, ya hay otra alternativa y tienen que esperar", acotó