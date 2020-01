La Policía cuestiona el permiso edil para beber en el concierto de hoy

El comandante de la Policía, Sabino Guzmán, informó hoy en conferencia de prensa, de que no desplazará a sus efectivos al estadio Real Santa Cruz para el concierto de música electrónica Open Air, si es que la Alcaldía no retira la autorización de ingerir bebidas alcohólicas en dicho show, que emitió el 20 de este mes.



Guzmán mostró una copia de un documento firmado por los funcionarios de la Alcaldía Boris R. Kuruz y Valeria Peña, donde se autoriza el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en dicho espectáculo, al que asisten jóvenes y adolescentes.



"Haciendo un razonamiento lógico podemos preguntarnos cómo podríamos controlar a 10.000 o 15.000 ebrios. Si la Alcaldía no dan un paso atrás en esto, nosotros no vamos a dar seguridad porque es un riesgo para nosotros y para los asistentes", dijo Guzmán.,

Según la autorización municipal, el horario de ingreso al espectáculo en el estadio será hoy desde las 14:00 hasta las 2:00.



Al respecto, la jefa del departamento de Espectáculos, Valeria Peña, explicó que se emitió dicha autorización, porque los organizadores manifestaron que no habría presencia de menores de edad, pero que ahora están tomando conocimiento de que eso no es cierto, por lo que están viendo la forma de revocar dicha autorización.



Las autoridades municipales se harán presentes en el lugar para verificar todas estas acciones. También está coordinando con la Policía, para buscar una salida a este asunto.