Niña argentina toca el bajo con Paul McCartney

En su primera noche en La Plata, Paul McCartney sedujo al público argentino. Habló en español todo lo que pudo, bailó, tarareó canciones tradicionales de ese país, ante 55 mil asistentes. Pero no solo él fue el protagonista.



Entre los asistentes al esperado concierto del ex Beatles resaltaron unos carteles con singulares mensajes en inglés: "Please sign my monkey" (Por favor firma mi mono) y el otro: "I want to play the bass with you" (Quiero tocar el bajo contigo), lo que llamó la atención de la producción del cantante que optó por subir al escenario a la niña de diez años que lo portaba, Leila Lacase.



El legendario cantautor británico quedó sorprendido ante la presencia y espontaneidad de la pequeña de pelo castaño largo que, pese a estar nerviosa -según declaró luego a la prensa argentina- le pidió tocar el bajo junto a él.



Asombrado McCartney le dijo: "Pero no trajiste tu bajo". La niña le señaló los instrumentos que estaban en el escenaio y cuando la producción le hubo alcanzado uno, Paul, con un gesto de indecisión, le dijo: "Bueno, esto puede ser interesante. No me lo vi venir".



La niña se colgó el bajo y se dejó guiar por el Beatle para tocar Get back, una canción que no estaba prevista en la lista de temas del concierto. Tocaron y cantaron y fueron ovacionados por el público. Sin duda, uno de los grandes momentos de la noche.



Según aseveró el diario La Nación, fue la producción de Paul McCartney quien tomó la decisión de improvisar que alguien del público subiera al escenario.