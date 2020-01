En Camiri levantan bloqueo pero sitian la Alcaldía

El bloqueo de la carretera internacional N° 9 que estuvo intervenida desde el martes y levantado ayer por la madrugada, se convirtió en una simbólica y pacífica toma indefinida del edificio del gobierno municipal de Camiri. Una reunión sostenida entre los sectores que exigen la renuncia del alcalde Franz Valdez y de los concejales, determinó continuar con la medida insistiendo en la dimisión de las autoridades municipales.



Los descontentos argumentan que el gobierno municipal en su conjunto no coordina acciones con las organizaciones sociales y que en dos años de gestión no han cumplido una sola de las promesas que realizaron en la campaña proselitista en las anteriores elecciones subnacionales; entre ellas la construcción del hospital de segundo nivel, un mercado modelo, refacción del estadio y la construcción de un coliseo en el barrio Villa El Carmen, todo con un presupuesto superior a los Bs 200 millones.

El cuestionado alcalde se defiende señalando que una de las promesas, la construcción de viviendas, fue ejecutada y que el hospital de segundo nivel está aprobado sin observaciones y solo se espera el proceso final para encarar su construcción con una inversión de Bs 109 millones.



Para Valdez, el movimiento es un ‘golpe político municipal’ y un atentado contra la democracia impulsado por los opositores que anticipan la consolidación de una administración municipal que podría quedarse varias gestiones una vez que se empiecen a construir las ‘megaobras’, según señaló.

Bloqueo

El cierre de la carretera fue sususpendido ayer en la madrugada tras una llamada del ministro de Gobierno a los dirigentes de la movilización que se inició el martes. La toma de la sede municipal sigue.

Franz Valdez: “No me someto a presión de detractores”

Alcalde de Camiri



El burgomaestre camireño salió al paso de la demanda cívica para que renuncie al cargo, al igual que los concejales.



¿Cómo califica el movimiento en su contra?

Es un golpe político municipal y un atentado contra la democracia.



¿Renunciará al cargo?

No. No me aferro al cargo, me someteré a cualquier revocatorio si se cumplen los procedimientos pero no renunciaré por presión de mis detractores. ____¿Tiene apoyo?

Me siento fortalecido porque he recibido apoyo de 300 municipios del país, incluso del presidente.



¿Por qué cuestionan su gestión y la falta de obras?

En dos años hemos gestionado y logrado la ejecución de megaobras por Bs 109 millones, mucho más que en los 18 años de gestiones anteriores. Hay que hacer una comparación, en 25 años se invirtieron solo Bs 65 millones y en solo dos años duplicaremos ese monto.

Maryselva Peña: “Insistiremos hasta que Franz Valdez renuncie”

Dirigente Cívica

Junto con la capitanía Kaami y la APG, el sector cívico lideró el movimiento contra el gobierno municipal.

¿Cuál es la evaluación?

Positiva a pesar de algunas fallas de organización pero esto ha sido superado y hay comisiones para la vigilia en el edificio de la Alcaldía.



¿Cuáles son los cuestionamientos?

Una gestión pésima porque en dos años no se ha visto ni una sola obra.



¿Insistirán en la renuncia?

Por supuesto y no se trata de una cuestión legal sino de la decisión del pueblo y no vamos a retroceder hasta que dimitan. No sería la primera vez que se saca a un alcalde por mala administración.



¿Hay un interés político detrás del movimiento?

La movilización es un mandato del pueblo de Camiri y no hay ningún interés político y menos manipulación de algún partido. El pueblo decidió pedir la renuncia y en eso estamos.