El Zoo cubre los gastos de curación de niño mordido

El zoológico municipal se está haciendo cargo de los gastos de curación de un niño que el fin de semana fue mordido por uno de los monos. Así lo aseguró el director de dicha repartición, Marcelo Ruiz, al señalar que el incidente no ocurrió en las islas donde están estos animales, sino en la jaula donde se encuentran los monos silbadores o capuchinos.



Ruiz aseguró que el zoo está a cargo de la curación y cirugía del dedo, y desmintió que el miembro haya sido arrancado. "Se hará una microcirugía, pero los gastos están corriendo por cuenta del seguro", dijo.



Según el responsable del zoológico, se sabe que el niño, al parecer, estaba con otros dos amigos, saltó la verja y azuzó a los monos. La madre no se percató de estos, pero fue alertada después de que el animalito había mordido el dedo a su hijo.



De la isla de los monos los primates no salen porque tendrían que nadar, pero le tienen miedo al agua, además hay una fosa de 1,20 metros de profundidad y unos 5 metros de ancho que la separan de la verja donde se apostan los visitantes.



En la jaula de los capuchinos, donde pudo haber ocurrido el hecho, el niño tuvo que haber burlado la vigilancia de los guardias y cuidadores, pues el domingo, al ser un día muy concurrido se les hace difícil dar seguridad personalizada.



El zoo recibe entre 5.000 y 8.000 visitantes los domingos, y entre 2.000 visitas de martes a jueves. Al menos 30 funcionarios están a cargo de la vigilancia, entre gendarmes, veterinarios y otras personas.