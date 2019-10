Pokémon Go, en fase de prueba en Latinoamérica

La espera para Latinoamérica está por terminar. El juego de realidad virtual Pokémon Go fue activado en algunos servidores de América Latina en período de prueba por una hora. Sin embargo, tras ese periodo colapsó y se espera su activación.



La cadena venezolana Telesur, informó que el 19 de junio la aplicación estuvo disponible en Argentina, Brasil y Chile.



Si bien algunos medios aseguran que el juego aún funciona, en fase de pruebas,en la Patagonia argentina; el portal de Infobae asegura que sí se puede jugar pero conectándose a los servidores de Oceanía que ya fueron habilitados en forma oficial.



De cualquier forma, si la aplicación ya se puso a prueba en el continente es porque falta poco para empezar a lanzar las pokebolas de forma oficial.



