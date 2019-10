Hallan en Santa Cruz a menor buscada en La Paz

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó ayer de que una adolescente de 16 años, que fue declarada desaparecida desde el 2 de marzo en la ciudad de La Paz, fue recuperada en Santa Cruz.



"Se encontró a la menor de edad en el barrio Oriental, calle Las Peras N.º 29, estaba acompañada por Cristian Gauna", informó Romero.

Gracias a imágenes de las cámaras de vigilancia de la terminal de buses se distinguió a la adolescente, de quien no se proporcionó el nombre, al momento de abordar el bus con placa 1796 YTY, con dirección hacia Santa Cruz junto al joven, de 23 años. "Luego de comunicar a la Policía de Santa Cruz, el momento que descendieron del bus las 15 personas no estaba la menor, se bajaron en otro lugar", explicó Romero.



La empresa de transporte que vendió el pasaje para la menor y el joven, no tenía en sus listas el nombre de la muchacha desaparecida.

La menor fue trasladada en un vuelo comercial a La Paz al igual que Gauna para ser entregado al Ministerio Público. "No sabemos si es caso de trata y tráfico de personas, un rapto u otro motivo", dijo/ANF