Tranquilidad ante cierre de la cooperación danesa

El Gobierno boliviano muestra tranquilidad ante el posible cierre de la cooperación de Dinamarca, que decidió destinar sus recursos a países de África y Asia. La pasada gestión la ayuda a diferentes proyectos llegó a 25 millones de dólares.



"Cuando llegue el trámite nos pronunciaremos, pero hasta el momento no hemos recibido nada oficial. Están en su libre derecho de hacerlo (retirarse) si consideran que en el Estado Plurinacional (de Bolivia) no hay condiciones", explicó el ministro de Autonomías, Hugo Siles.



Según la agencia EFE, el país europeo reducirá en 2.300 millones de coronas (308 millones de euros o 346 millones de dólares) la cifra destinada a ayuda exterior, que bajará del 0,83 por ciento al 0,7 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), siguiendo los planes anunciados cuando llegó al poder en julio pasado.



La cooperación de Dinamarca estaba destinada, casi en su mayor parte, a Bolivia y Centroamérica. Ahora se dirigirá a los países más pobres, entre ellos 14 países, 10 de ellos africanos y cuatro asiáticos, cita la publicación.



Siles afirmó que "así como supuestamente se va Dinamarca, así llegan otras. Hoy en el mundo hay una atracción por el modelo boliviano y así como se van algunas, llegarán otras, pero no podemos generalizar sobre las condiciones".