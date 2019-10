La Haya retira el término río y registra como aguas el Silala

Chile no logró su primer objetivo. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) registró el caso del Silala bajo el rótulo “disputa y estatus de aguas del Silala” y retiró el término río que Santiago había introducido en la inscripción del proceso. El tribunal verificará este aspecto como tema de fondo y no se descarta que una comisión de expertos visite la zona para recaudar pruebas. Así, legisladores chilenos postergaron su visita a Potosí por fricciones internas con su Cancillería.



El agente boliviano ante La Haya por el caso Silala, Eduardo Rodríguez Veltzé, informó a EL DEBER de que el tribunal registró el proceso como “disputa y estatus de las aguas del Silala” y decidió retirar el término “río”.



“La Corte Internacional de Justicia (CIJ) registró el caso con una denominación que se llama "disputa sobre el estatus-uso de las aguas del Silala". La Corte está advertida a que ese tema está referido al caso de fondo que deberá tratarse durante el proceso, por eso tomó la cautela de registrar y calificar el caso como una disputa y estatus de las aguas del Silala, no como río ni manantial”, explicó Rodríguez Veltzé en contacto telefónico con este medio.



Decisión de la CIJ

Esta decisión fue comunicada en la reunión que sostuvieron los agentes Rodríguez Veltzé, de Bolivia, y Ximena Fuentes, de Chile, en la que, además, se acordaron los plazos procesales del juicio. El diplomático boliviano confirmó que Santiago tiene hasta el 3 de julio de 2017 para presentar su memoria, mientras que Bolivia tiene hasta el 3 de julio de 2018 para entregar su contramemoria.



Rodríguez Veltzé acotó que el juicio está es su etapa preliminar; sin embargo, destacó que Bolivia trabaja con profesionales especializados en recursos hídricos y que la dirección de defensa del Silala no descuida la etapa de investigación en temas jurídicos, históricos y, sobre todo, científicos.



“Estamos en una etapa preliminar, pero eso no significa que debemos descuidar temas de investigación tanto en el orden jurídico e histórico, sobre todo el aspecto científico”, remarcó Rodríguez Veltzé.



Sobre la posible contrademanda contra Chile, el agente explicó que en este proceso se puede reunir no solo aspectos de verificación sino también como el curso y el tratamiento que tuvieron las aguas, su destino final, las compensaciones y otros detalles.



En ese marco, la comisión legislativa chilena que debía visitar el Silala decidió postergar su viaje a la zona debido a fricciones internas con su Cancillería. El diputado Jorge Tarud, según el portal La Segunda, explicó que el ministerio de Relaciones Exteriores ‘dilató’ el viaje, pese a que la cartera de Denfensa garantizó las herramientas para el periplo.



La comisión legislativa expresó su molestia con la cartera que dirige Heraldo Muñoz porque se los apartó de la cumbre de la Alianza del Pacífico, que hace unos días se desarrolló en Puerto Varas, Chile