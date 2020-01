Clausuran 32 sucursales de Pay Diamond y de otras organizaciones

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) clausuró 32 sucursales de Pay Diamond y organizaciones similares como 'Seven Oportunity', 'Bit Coin', 'Comercio Electrónico Pay Diamond', 'Comercio Electrónico Seven Oportunity', 'Two Bitcoin', 'Inversiones Pay Diamond', 'Global Clube, 'Líderes sin Límite' y 'Airbit Club- Two Bicoint' en Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Sucre, Tarija, El Alto y Oruro entre el lunes 19 y el jueves 22 de diciembre.

El informe fue brindado por el presidente del SIN, Mario Cazón, quien recordó que el Estado debe precautelar los derechos de la ciudadanía y cuidar la economía de la población por lo que se efectuaron las tareas de control en un trabajo interinstitucional encabezado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Viceministerio de Política Tributaria.

"El SIN -sostuvo Cazón- clausuró estas organizaciones porque no están legalmente constituidas, no tienen autorización ni registro de comercio, no tienen autorización de la ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero", dijo.

Entre las clausuras recientes se encuentran las oficinas de 'Pay Diamond' que funcionaban en la avenida San Martín esquina Brasil, edificio Pruber, ciudad de Cochabamba, así como en Shinahota e Ivirgarzama, en el Trópico cochabambino. A esas intervenciones se suman otras dos realizadas en Chimoré, así como las de 'Bit Coin', dependiente de la misma empresa.

En la ciudad de Potosí se clausuraron seis empresas, entre ellas 'Seven Oportunity', ubicada en la avenida Universitaria, edificio More, segundo piso, 'Amalgana' y 'Seven Oportunity' y 'Coinpace'.

En Tarija se produjeron tres intervenciones. La más reciente fue a 'Pay Diamond', en la calle Hugo López y Cochabamba, zona La Loma.

En Warnes, Yapacaní y Montero, en Santa Cruz, se realizaron cinco clausuras a oficinas que operaban con los nombres de 'Comercio Electrónico Pay Diamond' y 'Comercio Electrónico Seven Oportunity'.

La Administración Tributaria procedió con las clausuras debido a que estas entidades no contaban con Número de Identificación Tributaria (NIT) ni estaban registradas en Fundempresa o tenían autorización de la ASFI, por lo que operaban en la ilegalidad al estar al margen de la norma jurídica.

Estas empresas no existen jurídicamente en Bolivia, razón por la que el SIN advirtió a la población no dejarse sorprender. Las clausuras se dieron en cumplimiento de la Resolución Normativa de Directorio RND 10-0031-16 que, en su artículo 5, establece: "La sanción por Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios (...) es la clausura inmediata del establecimiento hasta que regularice su inscripción, sin perjuicio del derecho de la Administración Tributaria, de acuerdo a las características económicas del contribuyente, a inscribir de oficio, fiscalizar y determinar la deuda tributaria dentro del término de prescripción, conforme dispone el Parágrafo I del Artículo 163 de la Ley Nº 2492".