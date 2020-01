Paro y un piquete de huelga en la Maternidad

Un paro de actividades y un piquete de huelga de hambre es lo que cumplen desde este lunes los trabajadores de la Maternidad Percy Boland. Reclaman la atención de su pliego petitorio que consta de seis puntos. Dicen que las medidas de presión fueron avaldas mediante una asamblea general.

Dentro de sus reclamos figuran el cumplimiento del pago del incremento salarial y su retroactivo, la dotación de uniformes de trabajo, instalación del caldero industrial que según ellos, fue comprado hace cuatro aos y aún no fue instalado, arreglo de las máquinas industriales, resolución de reconocimiento y la construcción de un nuevo edificio para que funcione este nosocomio.



Andrés Panoso, dirigente de los trabajadores, dijo a EL DEBER Radio que no aceptarán una solución parcial a sus demandas ya que "todas son importantes y se las debe tratar así" por lo que descartó una pronta salida a este conflicto. Solo se atiende en Emergencia ya que no hay consulta externa y programados

Panoso informó también que 10 es el número de trabajadores que ingresaron al piquete de huelga instalado en las puertas de la maternidad y que su gremio lo integran 400 personas.