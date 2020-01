Frenan aumentos en la tarifa de la luz en Argentina

La Justicia de Argentina decidió hoy mediante una medida cautelar frenar los aumentos de hasta el 600 % en las tarifas de la electricidad en todo el país, dictados por el Gobierno en febrero, informaron fuentes jurídicas.



En concreto, Martina Isabel Forns, jueza federal de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, hizo lugar a los recursos de amparo presentados por dos organizaciones no gubernamentales para cancelar las subidas en las facturas en todo el país, explicó la propia magistrada en declaraciones al canal TN de noticias.



Esta decisión se suma a un fallo de la Cámara Federal de La Plata por el que en julio también se frenaron los aumentos dictados por el Ejecutivo de Mauricio Macri en las facturas el gas, una decisión judicial contra la que el Gobierno presentó un recurso que todavía está por resolver.

"Se retrotraen (las tarifas) a la fecha anterior a los aumentos.



Tienen que volverse a facturar. Lo mismo que sucedió con el amparo del gas. Y a los que hayan pagado se los tendrá como un pago a cuenta", reintegrándose su monto en las próximas facturas hasta su compensación total, explicó la jueza.



A la pregunta de qué debe hacer el ciudadano que no ha pagado todavía las facturas, Forns señaló que el aumento de las tarifas, por la medida cautelar anunciada y hasta tanto esté firme la decisión, está suspendido.

"Hay gente que ha pagado la factura y hay gente que no la puede pagar en absoluto", remarcó la jueza.



Forns aseveró además que las compañías no pueden cortar el servicio a los usuarios que decidan no pagar la factura.

"En este caso, que es en amparo colectivo, al igual que el fallo de La Plata en materia de gas, lo que se está analizando es el procedimiento llevado a cabo para dictar estas resoluciones que tuvieron como destino aumenta la tarifa de la energía eléctrica", señaló.



Agregó que la medida "no mira el perjuicio particular sino el procedimiento llevado a cabo", al considerar que debieron haberse realizado audiencias públicas antes de ordenar los aumentos.

El aumento se debe al cese de la transferencia de recursos del Estado para subsidiar a los consumidores, que beneficiaba especialmente a los clientes de las eléctricas Edenor y Edesur, que proveen electricidad a los vecinos de la capital argentina y su cinturón metropolitano, la zona más poblada del país.



"En los últimos años se mantuvo un sistema tarifario injusto, en el que se castigó a los que menos tienen y se afectó a varias provincias en un sistema poco federal", denunció en enero el ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien indicó que el desequilibrio tarifario afectó la inversión de las eléctricas.



El Gobierno ha explicado en los últimos meses que la quita de subsidios y el consecuente aumento tarifario eran necesarios para poder solucionar el déficit energético que atraviesa Argentina y que en el caso de la electricidad genera numerosos cortes de luz en el país a lo largo del año por el exceso de demanda de energía.