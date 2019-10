Evo agradece declaración del papa sobre el mar

El presidente Evo Morales calificó las declaraciones del papa Francisco sobre el tema marítimo con Chile, como un regalo para el pueblo boliviano y para el proceso a la revolución democrática cultural.



"Si no fuera este pueblo boliviano con seguridad no hubiera esta clase de resultados. Esto es como un regalo del hermano papa al pueblo boliviano, pero también como un regalo a nuestro proceso", declaró el mandatario en conferencia de prensa.



Morales agradeció no solamente el apoyo regional sino mundial. “Siento que los distintos sectores sociales, organismos internacionales apoyan esta demanda. Si hay esta clase de resultados es gracias a la estabilidad política”, dijo Evo.



Resalta comentario del cardenal chileno

Asimismo, resaltó el comentario realizado por el cardenal de Chile, Ricardo Ezzati, quien calificó lo dicho por el papa como algo justo, honesto y adecuado correspondiente a un hombre de la iglesia.



"También escuchamos otro comentario del cardenal chileno Ricardo Ezzati, donde calificó dicho del papa como justos, honestos, adecuados a lo que corresponda un hombre de la iglesia. Otro profundo respaldo de un miembro de la iglesia católica chilena que nos acompañó durante la visita del papa"



Ezzati valoró positivamente el llamado del papa al diálogo entre ambos países, aunque también dijo que la valoración chilena del discurso había sido correcta. Agregó que "la respuesta del papa fue a Evo Morales en la catedral de La Paz invitando a no recurrir a la violencia aunque sea verbal sino a recurrir al diálogo".



Agradeció a todos los bolivianos



También, Morales declaró que la demanda marítima deben hacerla todos y no solamente las autoridades electas. “Es una campaña de todos y es seguro que el mar está más cerca para los bolivianos”, señaló Morales.



El presidente además agradeció y felicitó a todos los bolivianos por el “excelente acogimiento y recibimiento” en la ciudad de El Alto, La Paz y Santa Cruz durante la visita del papa.



“Esta experiencia debe sentirse, no solamente en Santa Cruz, sino en los distintos departamentos. Cuando hay compromiso y una responsabilidad para eventos internacionales los resultados son para bien de todos los bolivianos”, manifestó el mandatario.