Cerca de 300 inmigrantes desaparecen en el mar al intentar llegar a Italia

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) denunciaron hoy que al menos 300 personas están desaparecidas en el mar tras intentar atravesar el Mediterráneo en cuatro botes neumáticos y ser abatidos por una tormenta.



Del recuento que han hecho los supervivientes, se desprende que cuatro botes neumáticos con unas cien personas a bordo cada uno partieron de una playa cercana a Trípoli (Libia) el pasado sábado por la tarde.



Los traficantes de personas les quitaron sus pertenencias antes de embarcarlos y les llevaron a alta mar a pesar de las pésimas condiciones meteorológicas.



En medio del mar, fueron alcanzados por una fuerte tormenta y muchos de ellos murieron.



29 muertos por hipotermia



El lunes, la guardia costera italiana rescató a 106 de ellos que viajaban en el primer bote, y otros 29 habían ya muerto de hipotermia.

Hoy, un barco comercial italiano rescató a 9 inmigrantes más, dos de los cuales viajaban con el segundo bote y siete en el tercero.



Según Joel Millman, portavoz de la OIM, el número de supervivientes asciende a 115. "Todos los supervivientes hablan de que había un cuarto bote que no se ha encontrado y de que en él viajaban unas cien personas", dijo Millman.



"Pensamos que, en total, emprendieron el viaje entre 400 y 450 inmigrantes, pero es algo que no podemos afirmar con precisión", agregó Millman.



Todos los rescates se llevaron a cabo entre la isla italiana de Lampedusa y la costa libia.



Acnur lamenta la tragedia



"Esta es una tragedia de una escala enorme y un cruel recordatorio de que podrían perderse más vidas si se deja a aquellos que buscan seguridad a merced del mar", afirmó, citado en un comunicado, Vincent Cochetel, director del departamento de Europa del Acnur.



"Salvar vidas debería ser nuestra prioridad. Europa no puede permitirse hacer muy poco, muy tarde", agregó.



"Lo que está ocurriendo es peor que una tragedia, es un crimen, uno de los peores que he visto en cincuenta años de servicio", dijo, a su vez, el director general de la OIM, William Lacy Swing, citado en otro comunicado.



"Estas redes de traficantes actúan con total impunidad y cientos (de personas) están muriendo. El mundo debe actuar", exigió Swing.

Entre los supervivientes hay niños que viajaban solos.



Huyen de África



La mayoría de los migrantes procedían de África occidental y habían llegado a Libia tras viajar desde Costa de Marfil, Gambia, Guinea, Mali, Mauritania, Níger y Senegal.



"Sabíamos que nos arriesgábamos, que cabía la posibilidad de morir. Es un sacrificio consciente que hicimos ante la posibilidad de tener un futuro", dijo a la OIM uno de los supervivientes.



"El Acnur reitera su preocupación acerca de la falta de una gran operación de rescate en el Mediterráneo. La operación Tritón, que lleva a cabo Frontex (de la UE), no se centra en la búsqueda y salvamento y no cuenta con las herramientas para lidiar con la escala de la crisis", denunció la organización.



Cifras alarmantes



"Salvar vidas debe ser una prioridad para Europa", agregó.

Al menos 218.000 personas cruzaron el Mediterráneo en 2014 en busca de una vida mejor en Europa.



Según las cifras del Ministerio del Interior italiano, durante el mes de enero de 2015 han atravesado el Mediterráneo 3.528 migrantes, la mayoría de ellos provenientes de Siria (764); Gambia (451), Mali (436), Senegal (428), Somalia (405) y Eritrea (171).



Ambas organizaciones temen que esta tragedia en una estación (el invierno boreal) en que no suelen suceder estos cruces preludia un aumento de los intentos de atravesar el Mediterráneo para alcanzar las costas de Europa en 2015.