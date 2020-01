Un mono mordió a un niño de 7 años en el Zoo

Un paseo de diversión en el zoológico municipal se convirtió en la pesadilla de un niño de 7 años, luego que ayer un mono capuchino le mordió la mano y le afectó un dedo de la mano derecha.



El menor fue trasladado de inmediato a la Caja Nacional de Salud donde recibe atención médica. La madre pide que se tenga más cuidado con los animales y también pide las pruebas de laboratorio para saber si el animal no tenía rabia.



Un guardia del zoológico municipal señaló que el niño tuvo que ser alzado por alguna persona mayor para alcanzar alimentos al mono, porque de lo contrario él no hubiera podido alcanzarlo. Recomendó respetar las prohibiciones que señalan no molestar a los animales.



Por su lado, el director del zoológico, Marcelo Ruíz, remarcó que todos los animales tienen las vacunas al día, pero que por seguridad el niño tiene que recibir la vacuna antirrábica.



Insistió en que es importante que los padres tengan cuidado con sus hijos, porque no respetan las medidas de seguridad que se colocan en las jaulas.