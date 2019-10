MAS admite sus errores y anticipa la victoria del 'Sí'

El Movimiento Al Socialismo (MAS) cometió tres errores durante toda la campaña para el referendo sobre reelección, según admitió uno de sus jefes de campaña, Hugo Moldiz. El Gabinete ampliado de ministros del jueves también evaluará los resultados.



La tardía reacción en redes sociales, no profundizar el trabajo territorial y no dar una respuesta contundente a la "guerra sucia", que desgató la imagen del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera, sobre todo con los caso Zapata, libreta de servicio militar y título de licenciado.



Conoce más: Habrá ajustes en el MAS y Evo impulsa una evaluación



"A manera de punteo, uno fue descuidar el trabajo en las redes, reaccionamos muy tarde (...) El segundo (error) fue no hacer énfasis en el trabajo territorial en distritos electorales que nos son adversos (...) Quizá nos faltó ser más avanzados en nuestra respuesta a la oposición", admitió en contacto con EL DEBER.



El operador de la campaña señaló además que sus propios datos le dan la victoria al Sí, debido a que desplegaron delegados casi en la totalidad de las mesas de sufragio y tienen una unidad de "monitoreo" interno, con "amplia experiencia".



Lee también: Evo dice que no le preocupa el resultado de referendo



"Nosotros tenemos datos propios que nos dan realmente una, si no cercanía absoluta, una ligerísima ventaja, pero preferimos esperar el resultado oficial (...) Nosotros tenemos datos que elevarían nuestro por ciento de votos en Santa Cruz y Potosí, con lo que prácticamente se va a llegar a una final de infarto", matizó el político.



Explicó que el trabajo que realizaron fue de "militancia", descartando que se contratara a especialistas en redes sociales para masificar su campaña. "Quizá nos faltó algo de asesoría, nosotros apostamos por comprar espacio para que se viralicen nuestras publicaciones", dijo.



Puedes ver: Santa Cruz consolida el No con amplia ventaja



Finalmente anticipó que el Gabinete ampliado del jueves servirá para evaluar la campaña, aunque dejó en claro que ese es un tema del Órgano Ejecutivo. "Se verá que es lo que se hace de aquí a adelante para hacer realidad el ambicioso plan que tenemos (...) Va a haber una evaluación", concluyó.