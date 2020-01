Video muestra que Illanes fue presionado y rogó por su vida

Un video difundido en redes sociales por el periodista Carlos Valverde confirmó que el viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, fue presionado por los mineros y clamó por su vida. En la grabación se ve que entre amenazas, insultos, ultimátums y hasta burlas de los dirigentes, la autoridad habló el jueves por su celular desde Panduro, supuestamente, con un jefe policial.



El defensor del pueblo, David Tezanos, y uno de los dirigentes encarcelados en Chonchocoro aseguraron que el viceministro había conversado con un policía. En el video se muestra cuando Illanes repitió varias veces: “Le ruego, por favor”, y al final aseveró: “a ver usted esté en esta situación”.



El comandante de la Policía de La Paz, coronel José Luis Araníbar, señalado por el cooperativista encarcelado Agustín Choque como a quien el viceministro “rogó por su vida”, respondió “todo pueden decir” y pidió que se indague el flujo de llamadas. El Ministerio de Gobierno solicitó, en un comunicado, que el video sea utilizado como prueba del secuestro y que se convoque a Valverde, para que revele de qué forma lo obtuvo.



El celular del viceministro fallecido se convierte en una pieza clave de la investigación; sin embargo, el fiscal Boris Flores confirmó ayer que no lo hallaron. “No hemos dado con el celular del doctor Illanes, pero estamos realizando la gestión para recabar esa prueba a la brevedad”.

El dirigente de cooperativistas Agustín Choque, que estuvo en el lugar, relató al salir de su cautelar, que Illanes “rogó por su vida, pidiéndole al comandante departamental de La Paz (José?Luis Araníbar)”.

En contacto con EL DEBER, el defensor del pueblo, David Tezanos, relató que ese día llamó a Illanes al menos cuatro veces, pero no contestó. “Lo que sé es que hablaba con policías y que le permitían hablar con un policía en particular. El nombre me abstengo de mencionarlo, hasta que no lo proporcione esa institución, para no generar problemas”, señaló.



Este medio insistió, le consultó específicamente si se trataba del comandante de la Policía de La Paz, y Tezanos reiteró: “Como es una información que compete a una institución, preferiría que sea entregada de manera oficial por la Policía o, en su defecto, por la Fiscalía”.

El coronel Araníbar respondió a ELDEBER: “No pues, pueden decir cualquier cosa. Hay que determinarlo con flujo de llamadas. No quiero especular y pido que no especulen. Varias veces intenté comunicarme con él (Illanes). Somos profesionales en este tema, hay protocolos de acción, seguimos los procedimientos, pueden decir que no hicimos nada en tanto tiempo. Solo puedo decir que seguimos los protocolos”.

El Ministerio de Gobierno solicitará a la Fiscalía que incorpore el audiovisual como prueba del secuestro, torturas y asesinato del viceministro Illanes.



El Ministerio de Gobierno, a través de un comunicado, asume que la persona que filmó el video, al haber presenciado ese hecho de sangre sin hacer una denuncia, es cómplice (si no autor directo) de los vejámenes y muerte violenta que sufrió el jueves el funcionario de Estado



El ministerio hace una advertencia

Luego de informar en un comunicado difundido anoche que pedirá a la Fiscalía General que convoque a Carlos Valverde, el Ministerio de Gobierno alertó que procederá de la misma forma con las personas que difundan otras imágenes”.



Valverde respondió que la ley protege el ‘secreto de fuente’. “Yo recibí las imágenes que mostré y no corresponde que me citen porque soy periodista", expresó el comunicador desde Argentina.



El comunicado del Ministerio de Gobierno señala que solicitará al Ministerio Público que Valverde sea citado a declarar para que informe quién y a través de qué medio le facilitó el audiovisual.



Luego complementó que “el Ministerio de Gobierno hace conocer, además, a la opinión pública que procederá de la misma manera con las personas que difundan inescrupulosa y malintencionadamente imágenes que lastiman la sensibilidad de la familia del exviceministro Illanes”.



Asimismo, también señala que la grabación muestra las imágenes de personas que después de ser identificadas por Inteligencia de la Policía serán aprehendidas y puestas a disposición del Ministerio Público por el crimen.