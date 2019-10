Marginan a Delgado de la candidatura en Cercado

La exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rebeca Delgado, quedó al margen de la candidatura a la Alcaldía de Cercado, después que el senador electo por Unidad Demócrata (UD), Arturo Murillo, presentara a Jaime de Ugarte en su lugar.



La candidata inhabilitada Rebeca Delgado expresó su sorpresa por lo sucedido, porque dijo que no fue informada sobre su sustitución ni convocada para la presentación oficial de su reemplazante.



Delgado reconoció que llamó por teléfono a De Ugarte una vez para decirle que no había consenso para proclamarlo como candidato al tiempo de anunciar que habrá una nueva reunión de la alianza Único para tratar el tema.



"No hay consenso para reemplazo de candidatura. Arturo Murillo de UN, actúa de la misma forma anti-ética de hacer política", denunció la denominada "libre pensante" a medios de comunicación en Cochabamba.



Delgado firmó un acuerdo con Unidad Nacional (UN) para presentarse como candidata por la alianza Unidad para Cochabamba (ÚNICO), pero quedó inhabilitada al conocerse la circular del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que prohíbe a exasambleístas nacionales postular a cargos electivos para la Alcaldía y los concejos municipales.



"No hubo consenso en candidatura de Jaime de Ugarte; no nos invitaron a conferencia", replicó Delgado al enterarse que durante la mañana la gente de UN presentó al expresidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Telefónica de Cochabamba (Comteco) como su remplazante.