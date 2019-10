24 lesionados en vuelco de bus en Monteagudo

24 personas resultaron heridos, en su mayoría leves, en una accidente en la ruta que une a los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz. El bus de la flota Emperador cubría la ruta Monteagudo- Camiri.



El accidente se produjo este sábado a 7 kilómetros de Monteagudo en el sector conocido como Rincón Chaqueño.



Los lesionados fueron trasladados al hospital San Antonio de los Sauces de Monteagudo, ubicado en la provincia Hernando Siles del departamento de Chuquisaca.



Esta es la lista de personas heridas: ,

Trans Tupiza volvió a operar



Solo unos días después del terrible accidente en Comarapa la empresa Trans Tupiza reinició operaciones, se pudo constatar en la Terminal de Buses de la ciudad de Santa Cruz.

,

Hay personas que reclaman para saber de sus familiares porque no han llegado. Beatriz Janco quiere información porque no sabe donde esta su padre, que si bien no sufrió heridas, espera de que llegue. Hay desesperación y lágrimas.