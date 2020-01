'Vice' anuncia inversión en 3 sectores en Expocruz

Emocionado por un spot que mostraron durante la inauguración de la 41º edición de la Expocruz, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera anunció el compromiso del Gobierno para invertir en Santa Cruz en una decena de proyectos en tres sectores específicos: caminos, energía eléctrica e hidrocarburos.



De acuerdo con la autoridad, en caminos se están ejecutando cerca de $us 800 millones y hasta fin de año prevén concretar otros $us 700 millones lo que sumaría $us 1.300 de inversión.



En energía, la autoridad aseveró que el Gobierno prevé invertir hasta 2025 unos $us 5.000 millones para desarrollar las ocho represas vecinas del proyecto hidroeléctrico Rositas.



Y para hidrocarburos, Linera aseguró que hasta 2019, con la incorporación del campo Incahuasi, Santa Cruz generará cerca de un 40% de la producción de gas del país lo que lo convertirá junto con Tarija en los departamentos productores primarios de esta energía.



Durante el acto, el presidente de la Fexpocruz, Julio Roda, destacó que esta es la feria multisectorial más grande del continente, genera unos 75.000 empleos, moverá más de $us 304 millones entre los más de 2.350 expositores de 24 países.



Antes de iniciar el evento, el presidente Evo Morales que era el invitado especial del acto de apertura, abandonó Santa Cruz para viajar a Venezuela.