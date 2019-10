Solicitan sancionar a maltratadoras del gato

El Partido Animalista de Bolivia presentó una solicitud este miércoles ante la Alcaldía Municipal de Santa Cruz para que sancione a las guardaparques que arrojaron por los aires a un gato en el Parque Urbano y que fue filmado y enviado a las redes sociales, por lo que ahora es viral en todo el país.



El presidente de la agrupación, Roberto Sandro Fernández, dijo a EL DEBER que la notificación presentada está sujeta al cumplimiento de la Ordenanza Municipal 030/2006 y el código administrativo del funcionario público, que prohíbe este tipo de torturas a los animales.



Fernández manifestó que espera que se aplique una sanción por el hecho sucedido a todo el grupo que se encontraba en el Parque Urbano de Santa Cruz el día que se filmó el video, para evitar que esto vuelva a ocurrir.



Asimismo, el presidente del grupo defensor de animales aseguró que si hasta el día lunes, la Alcaldía cruceña no da una respuesta al hecho, tomarán otras medidas.



“El plazo es hasta el lunes, si no, iremos con esto hasta la Fiscalía. No pedimos nada fuera de lugar, solo que se cumpla la ordenanza”, indicó Fernández.





¿Qué implica la ordenanza?



La Ordenanza Municipal 030/2006 prohíbe este tipo de torturas a los animales. Primero, tipifica el hecho como un acto muy grave, por el proceso de tortura lanzando al aire al gato y que podría ocasionarle la muerte y por grabar el video y difundirlo, que también sanciona la ordenanza con multas de hasta 3.000 bolivianos.



El segundo caso es el Código Administrativo de Funcionarios Públicos. Todo servidor público que cometiera alguna falta debe ser sancionado administrativamente. En este caso deberá haber una destitución del cargo.



Este hecho también está tipificado internacionalmente en la Declaración Universal de los Derechos de los Animales proclamados por la ONU como un acto cruel: "Todo ser vivo que produce angustias a otro ser vivo y lo disfruta", es un acto cruel.,

Copia de demanda presentada ante la Alcaldía por el maltrato a un animal