Duda por la norma Euro IV frena importación de autos

Sentado en su oficina, rodeado de cinco vehículos hechos a escala, vestido con un terno color caqui y camisa blanca se encuentra Luis Encinas, gerente general de la Cámara Automotor Boliviana (CAB). Los lentes que usa no ocultan su angustia.



La ansiedad radica en las consecuencias que está ocasionando la ley 165 (Ley General de Transporte), que en su artículo 191, parágrafo II, establece que a partir del 16 de agosto de 2016 solo ingresarán al país vehículos con tecnología Euro IV.



Euro IV es la norma sobre emisiones que se toma como referencia internacional para que los fabricantes de los motores de vehículos desarrollen tecnología para que los productos de la combustión que salen por el ducto de escape cumplan con determinados estándares medioambientales.



A decir de Encinas, la calidad del combustible del país no es el adecuado para los motores de los vehículos que cumplen la norma Euro IV. Las casas fabricantes están al tanto de la situación, y mientras el Estado no certifique que el combustible del país es el adecuado, no enviarán vehículos Euro IV.



De acuerdo con la CAB, la gasolina especial que se produce en Bolivia es de 85 octanos, los vehículos Euro IV demandan una gasolina de 95 octanos. Mientras la norma Euro VI recomienda que el diésel debe contener solo de 50 a 10 ppm (partes por millón) de azufre, en nuestro país el mismo alcanza a 2.000 ppm.



Advirtió que el sector, sin precisar cifras, sufrirá un gran daño económico porque nadie está importando vehículos.



Analizan una modificación



Desde el departamento legal del Ministerio de Obras Públicas, gestor de la ley 165, la doctora Ely Zambrana adelantó que ya está en tratamiento en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que posibilitará una ampliación del plazo previsto por la norma.



Sobre el tema, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, confirmó que presentó ante la Asamblea el proyecto de ley de ampliación del plazo. Indicó que es probable que esta norma sea tratada la próxima semana, al retorno del receso legislativo.



Confirmó que en estos momentos la calidad del combustible no es el adecuado a las exigencias de la norma Euro IV.

