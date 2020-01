Diputados suspende a Quispe; él dice que seguirá fiscalizando

El diputado opositor Rafael Quispe (UD) aseguró que seguirá denunciando actos de corrupción ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, a pesar de que la Cámara Baja decidió suspenderlo por seis meses sin derecho de goce de haberes por una denuncia personal.



El exfuncionario de la Cámara de Diputados Hipólito Matías denunció al opositor porque supuestamente utilizó su cargo para beneficios personales.



“Soy suspendido por fiscalizar, por hacer mi trabajo, no por actos de corrupción, pero no me van a callar, voy a presentar un amparo constitucional la próxima semana para defender mi derecho al debido proceso”, remarcó Quispe, que denunció el caso del Fondo Indígena