Lío de competencias por el arreglo de vía a La Guardia

El mal estado de varios sectores de la doble vía a La Guardia desató un conflicto de competencias. Mientras las autoridades ediles de La Guardia afirman que el arreglo no les compete por ser una ruta troncal, en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) dicen que como nadie paga peaje en ese tramo, no hay recursos para los trabajos, aunque el gerente regional de la entidad, Ahemar Rocabado, dijo que han destacado una brigada para hacer el mantenimiento.

En la Alcaldía guardieña no se pudo conseguir una versión oficial, pero se sabe que no utilizan dinero en ese ítem por no estar en su POA y lo contrario le puede causar un juicio.

A su vez, el ejecutivo de la ABC sostuvo que ningún transportista paga peaje para transitar por la doble vía y en ese sentido la entidad no dispone de recursos para realizar las obras de reparación que se precisan. Rocabado estima que para el trabajo se requiere cerca de Bs 2 millones.

Dijo, asimismo, que las Alcaldía de La Guardia recibe impuestos de los transportistas de áridos y que ahí debía destinar recursos para mantener la ruta en buen estado.

Exalcalde

Johnny Fernández, el exalcalde cruceño, que llevó adelante la obra vial estrenada el año 2000, recordó que ruta costó $us 26 millones provenientes de un crédito de la CAF y que para pagar esa deuda se dictó una ley que concedió potestad a la Alcaldía para cobrar el peaje en el tramo. Ahora la ABC cobra el peaje en el km 25 y es esa entidad la que debe ver su arreglo por ser parte de la red fundamental, apuntó Fernández.