Homenaje a Prince marca entrega de los Billboard

La ceremonia de premiación de los Billboard Music Awards en Las Vegas estuvo rica en emoción el domingo, con homenajes a Prince y el retorno de Céline Dion luego del deceso de su marido.



Como ocurre a menudo con los premios Billboard, la velada estuvo marcada por las actuaciones de los artistas más que por el suspenso ligado a los trofeos.



Ellos son, en efecto, adjudicados no por un jurado o por los miembros de una academia, como en la mayoría de las ceremonias en este género, sino únicamente sobre la base de los resultados comerciales y la popularidad.



Billboard es una compañía que cada semana establece la clasificación de las ventas de música en Estados Unidos.



Además de las ventas físicas y digitales, las emisiones de radio y las audiciones en línea sirven para determinar la clasificación, y Billboard toma en cuenta igualmente los conciertos y las interacciones en las redes sociales para atribuir los premios.



La historia recordará más el homenaje de Madonna a Prince que los ocho trofeos de The Weeknd o los cinco de Adele, los dos grandes vencedores de la velada.



Antes de que la cantante con más de 35 años de carrera cerrara la velada, el nombre de Prince había sido recordado regularmente, por el rapero Wiz Khalifa o Seal, pero también por The Weeknd, quien lo mencionó al recibir su premio.



"Yo no lo conocí, pero él era cercano a mí", dijo el músico, visiblemente emocionado.



El final de la velada, vestida de gris tornasol, Madonna cantó "Nothing Compares 2 U" y después, junto al invitado Stevie Wonder, "Purple Rain".

La actuación sin embargo decepcionó a muchos y numerosos

internautas criticaron enérgicamente a la artista en las redes sociales.

(Puedes ver un fragmento de la actuación en la parte superior de la nota).



Estos dos temas interpretados con languidez, sin el débil solo de guitarra que era el instrumento emblemático del cantante de Minneapolis, pareció lejano al universo de Prince, seguidor de un funk nervioso e inspirado.



El otro punto culminante de la ceremonia fue la actuación de Céline Dion, quien regresó a los escenarios después del deceso de su marido, René Angélil, a mediados de abril.



Invitada para recibir el Billboard Icon Award, en reconocimiento a su trayectoria, la cantante canadiense interpretó "Show Must Go On" de Queen, en memoria de su marido.



René Angélil "continuará protegiéndome desde arriba", dijo Céline Dion, con su rostro contraído por la tristeza e inundado de lágrimas, después de recibir el premio de manos de su hijo mayor, René-Charles.,