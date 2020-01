Florinda Meza dice que 'Quico' fue un error en su vida

Florinda Meza, actriz que interpretó a "Doña Florinda" en la popular serie "El chavo del 8" declaró en un programa radiofónico que su relación amorosa con Carlos Villagran (Quico" en el mismo show) fue uno de sus grandes errores en la vida.



La viuda de Roberto Goméz Boñalos "Chespirito" también mencionó que a pesar de que sus relaciones sentimentales con los otros personajes del show fueron duramente criticadas, no se arrepiente de nada, según detalla el portal Starmedia.



“Con respecto a Enrique Segoviano, él quería que yo dejara el medio artístico. Pero era un gran tipo. Con Carlos Villagrán… uno comete errores y yo lo tuve. Un hombre en la vida lo que menos perdona es el rechazo… Pero no estoy arrepentida de ninguno de mis romances ni de lo que fue de mi vida” respondió Florinda Meza cuando se le cuestiono por sus anteriores parejas.



Por otra parte, según se destaca en TVNotas, Doña Florinda declaró que en un principio, su relación con Roberto Gómez Bolaños, no fue muy bien vista, ni por los ejecutivos de la televisora, y contó que el mismísimo Emilio Azcárraga Milmo habló con el productor para decirle que evitara que los vieran juntos.



“Fue difícil tapar el sol con un dedo y lo padecimos bastante, pero él es, era y será el gran amor de mi vida y cuando él murió perdí de golpe todo. A mi esposo, mi amigo, mi amante, mi hijo, mi padre y mi guía, era mi todo”, finalizó.