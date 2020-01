CBN preocupada por el contrabando de cerveza

La Cervecería Boliviana Nacional (CBN) a través de su gerente general, Hernán Atella, se quejó hoy martes por la gran cantidad de cerveza de contrabando que ingresa al país y que superaría los 30 millones de litros al año.



Pese a estos datos, Atella informó que Bolivia registra uno de los más bajos consumos per cápita de la bebida que llega a unos 33 litros, comparando con Argentina que está en el orden de 45 litros año.



Atella dijo que el contrabando de cerveza afecta mucho a la industria nacional y aunque es difícil precisar la cantidad. Señaló que proviene principalmente de Brasil y Argentina.



"Estamos trabajando con el Gobierno en la dirección correcta porque debido a la crisis de Brasil y Argentina se genera una situación muy particular para Bolivia (…). Es muy complicado tener vecinos tan grandes con economías tan importantes e industrias subutilizadas, y al haber sobreproducción empiezan a rebalsar a otros países", explicó.



Fondo Proleche



Atella, añadió que el año pasado la CBN destinó más de Bs 35 millones al Fondo Proleche.



Dijo que la empresa cervecera aporta al Fondo Proleche entre Bs 34 a 35 millones anuales, por la retención de 0,10 centavos de bolivianos por la venta de cada litro de cerveza en el país.



Aseguró que en este año se garantiza el aporte de Bs 35 a 36 millones.



La CBN vendió el año pasado más de 320 millones de litros de cerveza. "En facturación son alrededor de $us 500 millones, y en impuestos son alrededor Bs 2.200 millones", puntualizó.