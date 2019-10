Caso Alexander: médico niega responsabilidades

El médico del Hogar Virgen de Fátima, J.F. negó cualquier responsabilidad en los vejámenes cometidos contra el bebé Alexander, el menor de 8 meses que falleció el pasado 13 de noviembre.



La comisión de fiscales estableció que el bebé fue víctima de una violación, por lo cual se detuvo a un médico del Hogar Virgen de Fátima, sospechoso de ser el autor, aunque se espera el resultado de las pruebas de ADN para tener certeza de la acusación.



"Tenemos nuestro cuarto para dormir me quedé despierto hasta las 2 de la mañana luego me dormí y desperté a las 6 de la mañana. Llegue al Hogar a las 6:25 y nadie me dio referencia de algo, salí al patio de juegos y no había nadie.", relata el galeno en parte de su declaración ante el Ministerio Público que fue revelada por la red UNITEL.



Según el relato del galeno una vez en el Hogar, la enfermera le pidió datos sobre el niño Alexander y la mamá sustituta del Hogar Virgen de Fátima, Madeleine P. le comentó un incidente con un biberón que le provocó una supuesta broncoaspiración.



La versión de la Fiscalía



La comisión de fiscales informó que el análisis de antígeno prostático específico (PSA) al bebé dio positivo con lo que se establece la existencia de un contacto sexual en la región perianal y sería el médico de turno el presunto autor de la violación al pequeño Alexander.



La comisión de fiscales espera recibir esta semana las pruebas de ADN realizadas al médico del Hogar Virgen de Fátima, para confirmar o descartar si sería el autor del hecho.



Según el Ministerio Público el galeno estaba de turno la noche del 12 de noviembre y la madrugada del 13, y el mismo estaba a cargo de la revisión médica de los menores del orfanato.