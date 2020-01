Un juez ordena preparar el juicio contra Vacaflor

El juez René Delgado determinó ingresar a la etapa preparatoria del juicio por difamación de Evo Morales contra Humberto Vacaflor, luego de que el periodista no se presentó hoy a una audiencia de conciliación.



El presidente denunció a Vacaflor por delitos de difamación, calumnia e injuria, porque en un programa de televisión dijo que Morales ordenó la muerte de los esposos Andrade en el Chapare en el año 2000.



El abogado y apoderado de Morales se presentó a la audiencia de hoy, pero Vacaflor no apareció y tampoco presentó justificativo, según Delgado.



El juez explicó que ahora por procedimiento se aplicará el artículo 340 del Código de Procedimiento Penal, referido a la preparación del juicio, informó Erbol.



Indicó que se dará 10 días al periodista para que presente sus pruebas de descargo y, pasado ese plazo, pasará a realizar una audiencia de juicio.



No obstante, aclaró que la posibilidad de una conciliación está abierta en cualquier etapa del proceso anterior a la sentencia.



Vacaflor, en declaraciones a un medio televisivo, destacó que aún tiene la posibilidad de la conciliación, pero anunció que solicitará llevar el caso a un Tribunal de Imprenta, aunque no tiene una fecha definida para ese efecto.



Anteriormente, el periodista argumentó que la versión sobre el asesinato de los Andrade la recogió de periódicos de la época, sin embargo, se abrió a la posibilidad de incluso retractarse de sus dichos.