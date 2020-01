Dar la leche materna en vía pública está más ‘in’ que nunca

Lee mucho sobre maternidad, y no es para menos, no se tiene hijos todos los días, pero hay

que amamantarlos a diario, varias veces... y donde toque. Para algunas mujeres no es

tarea sencilla. Les toca lidiar con miradas raras, una que otra morbosa, cuando no les

queda de otra que exponer el seno en la vía pública, porque los bebés no esperan. Entre

ellas está Alison Roca.

Ya son varias las famosas en todo el mundo las que se pusieron en campaña en busca

de sentirse cómodas al amamantar a sus pequeños, y Santa Cruz de la Sierra no quedó

al margen.

La estilista Mariana Rosa, la fotógrafa Lauren Wille, la productora Lucía Gala y la modelo Alison Roca se unieron para dar un empujón local a esta iniciativa. Hicieron espacio en sus agendas, alistaron pilchas para la sesión fotográfica y se la jugaron por una causa: el resultado ilustra la portada de esta edición.

A ellas se acoplarán otras famosas. Paula Unzueta, conductora de Unitel, que además será

la vocera de toda esta movilización; Graciela Cuéllar, exreinadel Carnaval cruceño; y Arantza

Barba, exmodelo y exreina de belleza, son las mamás que posarán y mostrarán las imágenes en sus redes sociales.

Es muy probable que en el futuro más caras conocidas sean parte de esta cadena, y todas esperan que sus contactos les ayuden a viralizar cada gráfica y cada post, para un mayor impacto.



Con argumento

“Siento que a veces no se toma en cuenta la importancia de amamantar porque se cree que

simplemente se trata de alimentación; sin embargo, va mucho más allá. Sobre el tabú

que hay en relación a sacar el seno, muchas madres sienten incomodidades, igual que las

personas que están alrededor porque no están acostumbradas. La información es poder, y

mientras más preparadas estemos, afrontarlo será más fácil”, invita Alison Roca, que lee mucho sobre todo lo relacionado al cuidado de los niños y a la maternidad.

A pesar de su apertura mental, para prevenir posibles indiscreciones, reconoce que ella

todavía usa un paño cuando le toca amamantar, debido a la imprudencia de las miradas.

“Aún no se ha quitado el tabú de sexualización del seno, es una cuestión cultural, incluso

muchos esposos de mis amigas les dicen que se cubran. Las miradas te hacen sentir cohibida y con ganas de esconderte para dar de lactar”, reconoce.

Por suerte no es el caso de su esposo, Álvaro González, quien es un ferviente defensor de la lactancia materna. Él siempre ve la manera de que Alison y su pequeña Elena estén cómodas cuando llegue el nutritivo momento en público. “Si la pareja ayuda a que uno esté relajada y tranquila, la lactancia tendrá más probabilidades de éxito. Se necesita mucha paciencia y apoyo de ambas partes para lograrlo”, reflexiona.

De acuerdo a su experiencia y a su búsqueda de información, un biberón jamás reemplazará

la inmunidad que obsequia la leche materna. “Es hermoso amamantar a mi hija, los primeros días se me caían las lágrimas al verla tan indefensa y tan mía, hay mucha intimidad, son momentos solo de ella y míos”, dice Alison.

“Un acto tan bello debería ser más normal”, agrega la fotógrafa Lauren Wille.