Denuncian maltrato a presos bolivianos en Chile

Residentes bolivianos en Calama denunciaron que compatriotas que se encuentran en la cárcel de esta ciudad del norte de Chile sufren maltratos de parte de los carabineros (policías) que resguardan las prisiones.



Francisco Martín, presidente de la Asociación de Residentes Bolivianos en Calama, aseguró que estas agresiones son una represalia que tiene que ver directamente con la demanda marítima nacional.



“Yo hablé con nuestros compañeros que están en la cárcel, me dicen que siempre son agredidos por el tema del mar y eso a mí me consta, yo he visto que los gendarmes de Chile se ponen guantes de boxeo y le dicen a los compañeros detenidos, ‘¿quieres mar?’, y así sucesivamente van pegando a los compañeros”, relató Martín a la Radio Pio XII de la Red Erbol.



El representante de los bolivianos en Calama pidió a las autoridades de Bolivia que intervengan y ayuden a los encarcelados, la mayoría por delito de narcotráfico, porque su situación está empeorando.



“Yo creo que el Gobierno tiene que hacer algo por esta gente, hay colombianos detenidos por el mismo caso (de narcotráfico), pero al mes o dos meses ya son expulsados, pero para nuestra gente no hay ley, creo que nuestro Gobierno tiene que preocuparse", dijo Martín.



Bolivia demandó a Chile en abril de 2013 ante la Corte Nacional de Justicia (CIJ) para que este tribunal obligue a Santiago a negociar una salida soberana al mar con La Paz. Actualmente la CIJ decide si se declara competente para tratar el fondo del requerimiento boliviano.