Pederastas pagaban a menores para filmarlos

La red de pornografía infantil desmantelada la pasada semana en España, principalmente en la región de Cataluña, pagaba en Marruecos 1.000 dirhams (unos 100 dólares) a los niños que se dejaban filmar en actividades sexuales.



El diario marroquí Al Massae, que ha tenido acceso al dossier, precisa que las filmaciones se realizaban en las ciudades de Tánger y Marrakech, y que los niños eran encontrados por intermediarios marroquíes que se embolsaban "millones" por su labor.



Los menores captados para participar en las películas pornográficas estaban generalmente en situación marginal, y fueron localizados no solo en Marruecos, sino también en España, Túnez, Kenia y numerosos países asiáticos, aunque Marruecos era uno de los destinos preferidos por la red (en la que había cabecillas marroquíes).



En el momento de su desmantelamiento, la red se encontraba preparando una película en la que iban a participar varios menores marroquíes en orgías colectivas, según el diario.



A pesar de la gravedad de los hechos desvelados en España y por las fuentes del diario, no se ha abierto todavía en Marruecos ninguna causa judicial sobre el asunto.



La pasada semana, la asociación "No toques a mi hijo", la más conocida de Marruecos en el ámbito de lucha contra la pederastia, publicó un comunicado en el que lamentaba que su país se haya convertido en "un refugio de pederastas".