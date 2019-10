Elección de subalcaldes y concejales activa debate

Los masistas se ‘frotan las manos’ a la espera del proyecto aprobado en la estación en grande de la carta autonómica de Santa Cruz de la Sierra y el debate en la estación en detalle.



Pelearán en el Concejo para que se incluya la elección de los subalcaldes y para que se aumente el número de concejales de acuerdo con los distritos ediles, mientras que la bancada ucesista deja en libertad a sus tres múnicipes para que hagan propuestas de acuerdo a las necesidades de los sectores a los que representan.



En el bloque Santa Cruz Para Todos (SCPT) también hay propuestas. La presidenta del Concejo y munícipe de ese frente, Angélica Sosa, explicó a EL DEBER que los planteamientos de ese frente se centran en la metropolisación de la comuna; el segundo eje está referido a la defensa ciudadana y abarca el tema de vigilancia pública, protección social y alerta vecinal, y el otro punto es referente al área de salud y educación.



El edil del Movimiento Al Socialismo (MAS) Tito Sanjinés anunció que su bancada pedirá que se incremente de 11 a 15 el número de escaños en el Concejo para reflejar el crecimiento poblacional y que cada uno de esos ediles sean electos por voto popular en sus distritos.



También pedirán que se plasme en el documento la reingeniería del ejecutivo edil y la desconcentración administrativa de las subalcaldías para agilizar los trámites municipales en los distritos.



Los planteamientos del MAS son bien vistos por algunos ex-ediles. El exconcejal de SCPT Carlos Manuel opinó que la elección por distrito de los concejales ayudará a atender las demandas de los vecinos y que de aprobarse la elección de los subalcaldes también se debe incluir la desconcentración administrativa y económica para esas autoridades, porque, a su entender, “de nada sirve elegir a un subalcalde si no va a tener poder de decisión”.



Por su lado, la bancada de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) no tiene una propuesta como bloque. Según el munícipe Jesús Cahuana, todos los legisladores ediles están trabajando en las comisiones y probablemente en esta instancia eleven sus planteamientos.



“Yo, por ejemplo, soy miembro de la Comisión de Defensa Ciudadana y seguramente planteará todo lo que se refiere a mi comisión con el tema de mercados”, dijo.



Otro de los sectores que se está organizando para que el Concejo escuche sus demandas referentes a la reserva de curules especiales para los pueblos originarios, es la Asociación de Pueblos Indígenas de Santa Cruz.



Por ello, el 20 de agosto se reunirán en un foro donde asistirán la dirigencia de los pueblos originarios para definir qué acciones asumir para exigir que el Concejo atienda sus demandas. La cita será en el Centro Cultural Santa Cruz y se cursará invitación para que participen los ediles capitalinos.



El presidente de esa asociación, Marcelino Posiva, informó que la petición de tener representación en el Concejo de Santa Cruz de la Sierra no está al margen de la normativa legal. De lo contrario, los concejos de San Julián y San José no hubiesen incluido a los pueblos guaraní y ayoreo para que tengan representación edil en esas comunas.



Entregan el proyecto

El debate en detalle de los 111 artículos del proyecto de la carta orgánica no tiene fecha en el Concejo. Con suerte, este miércoles, los concejales de las tres fuerzas políticas, SCPT, el MAS y UCS, tendrán en sus manos el documento aprobado en la estación en grande por la anterior legislatura y tendrán la libertad de vetar algunos planteamientos o pedir que se incluya otros.



Ayer, la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, explicó que en septiembre se derivará ese documento a las siete comisiones y una vez que se tenga los informes correspondientes sobre el proyecto de carta orgánica, recién se conformará la Comisión de Autonomía para hacer la sistematización de los planteamientos, incluidos de los sectores disconformes, y luego se hará el análisis de cada artículo en el pleno del legislativo.



Toda esta tarea podría demandar lo que resta del año y parte de 2016; luego se lo entregará al Tribunal Constitucional Plurinacional para el control de constitucionalidad y si en esta instancia no hay observación, recién será sometido a un referendo en la jurisdicción de Santa Cruz de la Sierra. El edil de SCPT, Rómel Porcel respaldó la posición de la titular del Concejo Municipal